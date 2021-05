El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda y Urbana, José Luis Ábalos, aseguró en unas declaraciones recientes que el Gobierno no implantará el sistema de pago por uso en la Red de Carreteras del Estado "si no hay consenso", trasladando de este modo la responsabilidad de la polémica decisión de implantar los peajes en las autovías y autopistas en 2024 al Partido Popular.

"Señor Casado, ¿usted está de acuerdo con esto? Porque a mí los sectores económicos me dicen que usted les dice lo contrario y, si es así, y no hay ningún consenso pues no saldrá, no se va a imponer nada", afirmó el ministro en la última sesión de control del Congreso. De este modo pasa la patata caliente directamente al PP y hace responsable de alguna manera al líder del grupo popular Pablo Casado de la futura concesión de los 140.000 millones de ayudas de Europa, ya que la medida se inscribe en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas.

Además de poner en esta tesitura a Casado, Ábalos recordó que el Gobierno del PP ya tuvo un plan semejante en 2018, cuando pidió a la empresa estatal Ineco un estudio sobre el pago por uso en las carreteras, que pretendían aplicar a partir de 2021. "En mi caso no hay informes, ustedes estaban mucho más avanzados", dijo ministro al banquillo del PP.

No es de extrañar que Ábalos trate de desvincular al PSOE del pago por uso de las carreteras, ya que se trata de una medida muy polémica, impopular y en parte incoherente, ya que mientras defienden que con los peajes en autovías se pretende sufragar el mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en Neomotor demostramos que con los impuestos directos al coche que se recaudan en un año, no sólo se liquida la deuda que existe en el mantenimiento de autovías y autopistas, sino que se paga la conservación de sus próximos 21 años.

