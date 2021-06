La autocaravana será de nuevo uno de los transportes favoritos para salir de viaje este verano. Muchos de los que se decidan por el caravaning alquilarán por primera vez una camper. Para ellos ya hicimos un reportaje sobre las diferencias entre conducir una camper y un coche normal, y ahora enumeramos las cosas imprescindibles que deben coger si se viajas por primera vez en una camper.

Documentación

Todos los componentes del viaje que ya lo tengan expedido deben coger el DNI. Y si se va a viajar a países limítrofes con las fronteras de la unión europea, es recomendable llevar el pasaporte, ya que alguna de las carreteras por las que se circule puede que excedan los límites en algún momento. También se debe llevar la Tarjeta Sanitaria Europea, y en caso de llevar mascota su documentación en regla. Y, por supuesto, todos los papeles de la camper: seguro, ITV en regla, Carta Verde, etc.

Botiquín

Las camper invitan a adentrarse en lugares aislado en plena naturaleza, por ello es imprescindible llevar un botiquín de primeros auxilios para tratar al momento posibles lesiones, picaduras, cortes o heridas.

Extintor

Las autocaravanas están repletas de cableado eléctrico, llevan incorporada la cocina y cuentan con un motor de combustión, todos ellos elementos que en un momento determinado pueden crear un pequeño incendio. Por eso es fundamental llevar a bordo y en un sitio accesible un buen extintor.

Herramientas básicas

Como decimos las autocaravanas tienen infinidad de componentes que pueden estropearse en un momento determinado. Por eso siempre es recomendable llevar una caja de herramientas con los elementos básicos: destornilladores, llave inglesa, martillo y, por supuesto la siempre socorrida cinta americana, entre otros.

Cargadores, adaptadores y alargadores

Hoy día no sabemos vivir sin nuestros dispositivos móviles y una de las mayores faenas al irnos de viaje sería olvidarnos de sus cargadores. Debemos asegurarnos de llevarlos todos y además contar con adaptadores de corriente, ya que en otros países puede que tengan unas tomas distintas a España. Y ya que estamos podemos coger uno o dos alargadores para conectarnos a la corriente del camping, ya que muchas veces la toma de corriente está más lejos de lo deseable.

Manguera

Algo e lo que no se suele caer, pero que es fundamental, es la manguera. Lo agradecerás cuando puedas cargar el depósito de la autocaravana sin tener que hacer decenas de viajes desde la fuente hasta el depósito. Y ya que estamos coge adaptadores y boquillas que nos permiten acoplar la manguera al grifo que encontremos.

Rueda de repuesto

Suena obvio, pero es fundamental ver que llevemos en buen estado la rueda de repuesto. Si cuando pinchamos vemos que no existe o está en alas condiciones, nos puede amargar por completo el viaje. Además siempre es bueno llevar un kit antipinchazos que nos pueda sacar de un apuro rápido en caso de que el pinchazo no sea muy grave.

Fusibles

Casi cualquier componente eléctrico necesita un fusible para funcionar, y lo ideal es llevar varios de repuesto para que no nos quedemos sin un servicio de la campersi un fusible de estos se quema o falla. No cuesta nada llevarlos y si no los tenemos puede que tengamos que renunciar a un servicio vital.

Bombonas de gas

Algo que no se puede olvidar nunca es el gas. Si bien se puede comprar en algunas gasolineras, y centros especializados. Lo mejor es llevar siempre gas de repuesto que nos permita cocinar y calentar el agua durante todo el viaje.

Consolas, tabletas y reproductores para niños

Y si viajemos con niños y no queremos que el viaje se haga eterno por sus protestas, es imprescindible que cojamos todo tipo de consolas portátiles, tabletas y reproductores que calmen sus ánimos y los distraigan cuando ya llevemos unas cuantas horas por carretera.