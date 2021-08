Seguro que más de una vez has visto cómo un conductor/a te hacía señales con las manos mientras circulabas por la vía o, incluso, tú mismo/a has tenido que recurrir a ellas alguna vez para circular con la máxima seguridad. Tal como explica MapfreMapfre, la hermeticidad que nos confiere nuestro propio vehículo nos ha obligado a desarrollar formas de comunicarnos con otros conductores/as recurriendo al lenguaje no verbal. Por ello, el código de circulación vialcódigo de circulación vial acepta determinadas señales que hacemos con las manos al conducir y que sirven para indicar una maniobra con seguridad cuando las luces de nuestro vehículo no funcionan o son defectuosas.

Estas son las señales que hacemos con las manos al conducir, según Mapfre, y que están aceptadas por el código de circulación vial:

DESPLAZAMIENTO A LA IZQUIERDA

Sacar el brazo izquierdo por la ventanilla y estirarlo con la palma de la mano apuntando al suelo sirve para avisar al resto de usuarios de la vía que planeas desplazarte a la izquierda.

DESPLAZAMIENTO A LA DERECHA

Sacar el brazo por la ventanilla en posición de ángulo de 90° con la mano hacia arriba sirve para indicar que quieres girar a la derecha. Tal como indica la Dirección General de Tráfico (DGT), jamás debes avisar de esta maniobra sacando el brazo por la ventanilla derecha.

MARCHA ATRÁS

Extender el brazo izquierdo por la ventanilla con la palma de la mano hacia atrás sirve para avisar al resto de usuarios de que quieres dar marcha atrás.

DISMINUIR LA VELOCIDAD

En caso de que te fallen las luces de freno y tengas intención de inmovilizar o estacionar el vehículo, debes sacar el brazo izquierdo por la ventanilla y moverlo de arriba abajo con movimientos cortos y rápidos. De este modo, el resto de usuarios de la vía sabrán que tienen que disminuir la velocidad.

CEDER EL PASO

Extender el brazo izquierdo por la ventanilla y moverlo de atrás hacia delante con movimientos cortos y rápidos sirve para dejar pasar a otro vehículo.

Otras señales

Por otro lado, además de las señales especificadas en el código de circulación vial, existen otras señas que utilizamos de forma habitual mientras conducimos:

AGRADECIMIENTO O DISCULPA

Cuando quieres darle las gracias a otro conductor/a por haberte facilitado el paso, por ejemplo, puedes hacerle un gesto tan simple como levantar la mano con la palma hacia el frente. Cabe destacar que esta señal también sirve para pedir perdón en caso de cometer un error.

ALERTAR DE QUE LAS LUCES NO ESTÁN ENCENDIDAS

Para avisar a un conductor/a de que ha olvidado encender las luces del coche, basta con juntar el dedo índice y el pulgar y girarlos, como si se estuviera accionando el botón del alumbrado.

AVISAR DE QUE NO SE HA PUESTO EL INTERMITENTE

Para avisar a un conductor/a de que no ha puesto el intermitente basta con juntar las puntas de los dedos y abrirlas y cerrarlas repetidamente.

RESPETAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD

Mostrar los dedos índice y pulgar simulando que mides una distancia corta sirve para avisar al conductor/a que va detrás de ti de que se ha pegado demasiado a tu coche y de que debe mantener la distancia de seguridad.

USO DEL MÓVIL AL VOLANTE

Hacer el gesto que se suele emplear para simular usar un teléfono junto con una negación con la cabeza, sirve para indicar que no se puede utilizar el teléfono móvil al volante.