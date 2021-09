El final del verano es la temporada con mayores posibilidades de gota fría, un fenómeno meteorológico que provoca fortísimas tormentas que pueden descargar cientos de litros por metro cuadrado, provocando las temidas y peligrosas inundaciones. Si esta situación te sorprende en el coche sigue estas recomendaciones.

Aunque parezca una obviedad, no hay que conducir hacia la tormenta ni donde ya existan grandes acumulaciones de agua. Es habitual ver como gente se queda varada en túneles inundados creyendo que su coche podría atravesarlos. Si el tiempo se complica demasiado es mejor no coger el coche.

Si se conduce con una lluvia intensa, hay que reducir lo máximo la velocidad, siempre que no comprometamos la circulación. Además hay que conducir con suavidad, evitando los movimientos bruscos, frenazos o giros inesperados, para mantener la mayor adherencia posible de los neumáticos sobre el asfalto.

Desempañar constantemente las lunas del vehículo, ya que una buena visibilidad es esencial para evitar un accidente.

No pasar por encima de acumulaciones de agua u hojas, ya que puede sufrirse el temible aquaplaning.

Evitar cualquier distracción y centrarse únicamente en la conducción. Con lluvia muy intensa se complica la conducción y hasta manejar el equipo de audio puede derivar en un accidente.

Qué hacer en el coche en caso de inundación

Siempre hay que evitar cruzar un gran torrente de agua. Aunque conozcamos la vía y sepamos que ahí no hay obstáculos, puede que la corriente haya arrastrado objetos que nos imposibiliten seguir circulando. De este modo quedaríamos expuestos a la corriente.

En caso, y si el vehículo empieza a ser arrastrado por la corriente, hay llamar rápidamente a los servicios de seguridad, quitarse el cinturón de seguridad y abandonar el habitáculo lo antes posible.

Para salir del coche en una ‘riada’ lo más aconsejable según apunta Help Flash, empresa española fabricante de las luces V-16, es hacerlo por la ventanilla para evitar el contacto con el agua. Si no se puede bajar el cristal habrá que romperlo. Si no tenemos un objeto contundente para hacerlo se debe intentar abrir la puerta siempre que se esté a favor de la corriente, de lo contrario será casi imposible por la fuerza del agua. Nunca hay que salir del coche rompiendo el parabrisas ya que provocará que el coche se inunde en pocos segundos.

Una vez afuera del vehículo hay que permanecer en el techo del vehículo hasta que lleguen para la evacuación los equipos de emergencia.