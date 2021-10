La DGT da por finalizado el periodo de concienciación para el uso de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), tras más de diez meses de implantación de su nueva regulación, y ya multa a todos aquellos patinetes eléctricos y bicicletas que cometan una infracción.

Del 25 de octubre al 7 de noviembre se va a vigilar especialmente el uso de patinetes y bicicletas para que éstos no circulen por encima de las aceras, a través de la campaña ‘No pasa’, con la que pretenden concienciar en el respeto a la movilidad peatonal. “Todos somos peatones y tenemos que cuidar de nuestro espacio. En nuestras aceras nos encontramos, charlamos, corremos y caminamos. Para que sigan siendo un espacio seguro y podamos disfrutarlas: por donde pasa el peatón, ni la bicicleta ni el patinete pueden pasar #HagamosAcera”, ponía en uno de sus mensajes de Twiiter la DGT.

Multa de 200 euros por ir con patinete por la acera

Serán los ayuntamientos y las policías locales de las distintas ciudades de España quienes castigarán el uso indebido de los MVP. Más concretamente, aquellos usuarios que circulen por la acera con su patinete eléctrico o bicicleta, recibirán una multa de 200 euros.

Las sanciones llegan casi 10 meses después de que entrase en vigor la norma que regula el uso del patinete eléctrico, restringiendo su paso por aceras y zonas peatones y limitando oficialmente su velocidad a 25 km/h. Desde entonces los patinetes son considerados como cualquier otro vehículo, por lo que se tienen que acoger al reglamento de circulación, de modo que incluso sus usuarios podrían ser sometidos a controles de alcoholemia.

Campaña informativa

La vigilancia sobre los VMP se acompaña de una campaña informativa en soportes urbanos de Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza y Málaga, así como en medios digitales, con el lema ‘No pasa’. Se trata de un juego de palabras para prohibir el paso de los patinetes y bicis por las aceras, pero al mismo tiempo se utiliza para lanzar eslóganes como “Que no sepas todos los afluentes del Duero… pasa. Que no sepas que el patinete no va por la acera, no pasa”.