Nissan no se anda con chiquitas. La marca japonesa sigue manteniendo su apuesta por el medio ambiente y la sostenibilidad con la llegada de la tercera generación del Nissan Qashqai al mercado europeo. El modelo, precursor de la propuesta crossover, empezará a venderse este verano con un motor microhíbrido de 1.3 litros de gasolina y potencias de 130 y 150 CV. Motores muy interesantes para un modelo que revolucionará nuevamente el segmento, aunque la gran sorpresa del Qashqai llegará más adelante de la mano de la tecnología e-Power.

El todocamino de éxito de la marca japonesa incorporará un propulsor que entregará 188 CV y lo hará en un modo 100% eléctrico. Esta es la clave del nuevo sistema: ofrecer lo mejor de los motores de combustión con la eficiencia y sostenibilidad de los eléctricos puros.

Con esta nueva tecnología, mucho más eficiente, el nuevo Qashqai ahorrará entre un 20 y un 30% de las emisiones, ofreciendo unos consumos de entre dos y tres litros cada 100 kilómetros. La tecnología e-Power combina las bondades de los coches eléctricos y los vehículos de combustión en un sistema parecido a la autonomía extendida. En esencia, el sistema e-Power del Qashqai estará compuesto por un motor eléctrico de 140 kW (188 CV) de potencia que se alimentará de una batería de tamaño reducido, ofreciendo un par de 330 Newtons por metro.

Esta batería se cargará mediante un motor de gasolina de 1.5 litros y 154 CV, que jamás servirá para propulsar el coche, siendo la carga de la batería su único cometido. El motor actúa sobre el generador que alimenta la batería de alto rendimiento y a través de un convertidor trabaja sobre el motor eléctrico que proporciona la tracción al vehículo. Esta funcionalidad se basa en el mismo concepto que emplea en Nissan Leaf, el líder mundial de ventas en vehículos 100% eléctricos de la marca.

Eléctrico y no enchufable

En ese sentido, el Qashqai e-Power no puede considerarse un coche enchufable, porque tampoco se puede cargar su batería mediante un cargador convencional ni con uno rápido, sino que es un coche de combustión con un sistema híbrido en serie. Bien es cierto que el coche nunca se moverá por el impulso del motor de gasolina, sino que lo hará eléctricamente, aunque eso sí, en modo eléctrico y sin usar el motor de combustión la batería solo permite una autonomía de apenas tres kilómetros. No obstante, ese no es cometido de esta tecnología que ese estrenará por primera vez en Europa y que le vendrá a la marca como anillo al dedo para contribuir a rebajar el nivel de emisiones global.

Este innovador sistema ofrece algunas de las ventajas de los coches eléctricos, como el par instantáneo, una mayor suavidad en marcha y una conducción más silenciosa, y suma las bondades de los motores de combustión, una mayor autonomía (unos 500 kilómetros) y rapidez de repostaje, ya que se sirve de la red tradicional de gasolineras. Según explica Nissan, el motor de combustión funcionará siempre en el rango óptimo de revoluciones para optimizar su eficiencia y minimizar el ruido en marcha. Asimismo, como el motor de combustión mantiene siempre cargada la batería, el motor eléctrico podrá utilizar un extra de energía para conseguir una mayor potencia. Además, con la introducción del e-Power, Nissan deja de utilizar la tecnología diésel en el Qashqai.

Marco Fioravanti, vicepresidente de planificación de producto de Nissan Europa, reconoce que «con el diésel tienes un buen par motor y una mayor eficiencia que con la gasolina. Eso mismo tendremos con el e-Power, y sumaremos una marcha más suave y un mucho par, instantáneo además. Es mucho más divertido de conducir porque ofrece más fuerza y mejorará el dinamismo del vehículos». Se trata, pues, de mantener la oferta de eficiencia y bajo consumo en la gama del Qashqai.

Contrariamente a lo que muchos pudiesen pensar al mantener la filosofía del motor de gasolina, el nuevo Qashqai con tecnología e-Power de Nissan conseguirá una eficiencia cercana al 50% además de una importante reducción de emisiones de partículas y NOx.

Estreno con el Note

Nissan introdujo la tecnología e-Power por primera vez en 2016 sobre la carrocería del Nissan Note. El éxito y la aceptación del público fue considerable y la misma propuesta se montó en el Nissan Serena, consiguiendo una media de ventas del 67% en el Note y del 40% en el Serena. Ahora la marca japonesa acaba de lanzar al mercado una nueva generación del Note que ya se vende exclusivamente con la tecnología e-Power. La apuesta de este sistema es clave dentro del programa Nissan Next Global Business Transformation Plan, el eje sobre el que se vertebrará toda la oferta comercial, tecnológica y sostenible de la marca japonesa.