España inicia la lucha por el Mundial

Este mediodía la selección española dará comienzo a su andadura en el Mundial de China con un encuentro frente a Túnez, vigente campeona de África y que, de primeras, no debería inquietar al conjunto de Sergio Scariolo. Este partido se jugará a las 14:30 horas y se emitirá en Cuatro.

España vuelve a la gran competición dos años después del bronce conseguido en el Eurobasket de Eslovenia, y lo hace sin el retirado Juan Carlos Navarro y Pau Gasol, que se lo perderá por lesión. Dos de los grandes referentes de la historia más exitosa del combinado español, que le ceden su puesto de protagonismo al flamante campeón de la NBA Marc Gasol, llamado a ser el líder tanto dentro como fuera de la pista. A pesar de las últimas dolencias estomacales para los dos últimos partidos, el pívot ya está más que preparado para afrontar el campeonato con el equipo español.

El capitán Rudy Fernández ya se encuentra también recuperado, tras no jugar contra Rusia por precaución, y también está llamado a ser otro de los referentes junto con Ricky Rubio. El base catalán ha completado una gran gira de preparación, gracias a un buen número de anotaciones y a sus destacadas y numerosas colaboraciones en defensa.

Desde 2006 que se colgó el oro, España no ha superado los cuartos de final de un Mundial, y ahora viene de una buena racha, sumando cinco victorias y dos derrotas durante este mes de agosto. Los tropiezos llegaron ante Estados Unidos, aunque plantando cara ante la principal favorita (90-81), y en el estrepitoso último amistoso ante Rusia (55-74).

Esta derrota deber servir de aviso para Scariolo y sus jugadores, que son claros aspirantes al primer puesto en este Grupo C, ya que Puerto Rico e Irán tampoco deberían inquietar en al conjunto español, salvo que haya una sorpresa mayúscula.

Antes le espera la Túnez del pívot Salah Mejri, exjugador del Real Madrid y actualmente en Dallas Mavericks, y del escolta de origen estadounidense Michael Roll, que también conoce el baloncesto español tras jugar en Zaragoza y Vitoria. La selección dirigida por el portugués Mario Palma llega como campeona de África tras batir hace dos años a Nigeria en la final continental.

Durante su preparación, la selección de Túnez ha logrado apuntarse victorias sobre Japón o Polonia, que también estarán en el Mundial, pero también ha encajado contundentes derrotas ante la selección de Francia (94-56) o la de Alemania (89-70).



Los protagonistas

En la rueda de prensa oficial previa al estreno de la competición, el entrenador Sergio Scariolo estuvo acompañado por Rudy Fernández para atender a los medios un día antes del debut.

El seleccionador italiano, Sergio Scariolo, se pronunció acerca de este debut del equipo español, y aclaró que «no llegan perfectos» al primer partido del Mundial, pero que no es algo que le preocupe, ya que el técnico prefiere guardar fuerzas y dosificarlas: «no tengo intención de echar la leña al fuego desde el día uno, pero sí que estaremos al máximo nivel de esfuerzo, compromiso, concentración y deseo de ganar», subrayó Scariolo.

«Hay que estar a tope de forma cuando realmente hay que estarlo. Este año tampoco llegamos perfectos y tampoco estar al cien por cien mañana, pero queremos tener una prestación positiva, sobre todo haciendo un inicio consistente y recuperando las muy buena sensaciones que hemos tenido durante buena parte de la pretemporada», detalló Scariolo ante la prensa en Guangzhou.

El técnico también explicó la situación de las bajas de los últimos partidos, refiriéndose a Marc Gasol o Rudy Fernández, «recuperar la mejor forma individual de algunos jugadores que no llegan al cien por cien, también forma parte del plan de los primeros partidos».

«Todo eso detrás de ganar, no me importa si por uno, cinco o quince puntos porque eso no da ninguna ventaja para la siguiente fase. No queremos echar toda la leña al fuego desde el día uno en el sentido de minutaje de jugadores o enseñar situaciones tácticas, pero sí a través del esfuerzo y la concentración de todo el equipo y cuerpo técnico. Eso, desde luego», advirtió.

Por su parte, Rudy Fernández subrayó que «las impresiones son buenas» y que ve al equipo «preparado y con ganas» para debutar en el Mundial. «Todo el mundo sabe la importancia que tiene empezar bien mañana y coger sensaciones positivas», recordó el nuevo capitán de la selección española.

«Me siento muy orgulloso de asumir este rol y de llevar muchos años ya en la selección española. Siempre lo he dicho, aquí hay muchos jugadores veteranos que sabemos cómo funciona la dinámica de esta gran familia y eso es lo que tenemos que demostrar desde el partido de mañana», pidió el balear.

«Estamos orgullosos de jugar un nuevo Mundial y deseando que llegue el primer partido. Todo el equipo está listo», afirmó Rudy en la rueda de prensa.

Preguntado por Túnez, con el que abrirán este sábado la primera fase del Mundial en el Guangzhou Gymnasium de Canton, explicó que le tienen mucho respeto porque son «un gran equipo» al que conocen bien porque ya se han enfrentado anteriormente. «Juegan bien, son listos y tendremos que ir partido a partido y hay que pensar en este primer partido» apuntó.