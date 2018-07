El mosqueo de Umtiti con Pogba tras despertarle

La selección francesa vivió este martes la semifinal que enfrentó a los 'blues' contra Bélgica. Un partido de alta tensión que, no obstante, no pareció afectar significativamente al central galo Samuel Umtiti.



Y es que pocas horas antes de este encuentro el jugador del Barcelona no pudo evitar quedarse dormido en una de las salas de masaje de la selección de Francia.





Con bromas entre ellos: Así esperan Pogba y Umtiti el duelo de Francia ante Bélgica en #Rusia2018 pic.twitter.com/A2gfoSwQnH „ GQB (@guruoftime316) 8 de julio de 2018

Así lo han podido ver miles de internautas en las redes sociales después de quey decidiese gastarle una broma compartiendo el momento en el que le despertaba., que apartó la cámara de un manotazo. Lo que no sabemos es cómo siguió a continuación la escena y si el central galo optó por seguir durmiendo.