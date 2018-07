Iker Casillas estalla contra el uso del VAR en la final

Iker Casillas, exportero y excapitán de la selección española de fútbol, ha lanzado duras críticas al VAR (Video Assistant Referee) en la final del Mundial de Rusia entre Francia y Croacia, en la que se impusieron los galos por 4-2. El guardameta del Oporto utilizó las redes sociales para dar su opinión sobre el polémico videoarbitraje.



Tras el gol de Mario Mandzukic en propia puerta, Casillas criticó que el gol subiese al marcador pese a que no había habido falta anteriormente a Griezmann. "Sinceramente, no entiendo muy bien el uso del VAR. El árbitro señala una falta que no es a Griezman. Gol de Francia en esa acción. No pasa nada", escribió en su cuenta de Twitter.





Sinceramente, no entiendo muy bien el uso del VAR. El árbitro señala una falta que no es a Griezman. Gol de Francia en esa acción. No pasa nada. „ Iker Casillas (@IkerCasillas) 15 de julio de 2018

Otro error! Perisic no puede quitar la mano. Matuidi quiere cabecear, mide mal y no la da con la cabeza. Perisic se encuentra la bola. Para mí, no es penalti. „ Iker Casillas (@IkerCasillas) 15 de julio de 2018

Pero las críticas de Casillas no quedaron ahí y volvió a la carga tras el penalti pitado a favor del equipo galo por mano de Perisic . El árbitro decretó la pena máxima tras consultar el VAR. "Otro error! Perisic no puede quitar la mano. Matuidi quiere cabecear, mide mal y no la da con la cabeza. Perisic se encuentra la bola. Para mí, no es penalti", señaló en otro tuit.