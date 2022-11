Noticia devastadora para las ambiciones de Senegal en la Copa del Mundo de Qatar 2022: Sadio Mané se pierde el certamen. Su estrella y figura del Bayern Múnich no pudo recuperarse de sus problemas en la rodilla y dice adiós a la cita mundialista.

El delantero senegalés se lesionó en el partido entre el Bayern Múnich y el Werder Bremen, y tuvo que ser cambiado a los diecinueve minutos después de haber recibido un golpe. Tras los exámenes, se descubrió que el percance reviste cierta gravedad -sufre una lesión en el tendón- y no estará en condiciones de jugar en Qatar.

En un principio, el Bayern había emitido un comunicado en el que manifestaba que la lesión no era grave y que no debería poner en peligro su participación en la cita mundialista, e incluso la selección de Senegal dispuso de médicos y hasta brujos para poder hacer que Mané llegue bien al certamen, pero no pudo ser.