Los 39 años de Pepe le convierten en el segundo futbolista más veterano del Mundial. Nacido el 6 de febrero de 1983, solo le precede el portero mexicano Alfredo Talavera, que ya ha soplado 40 velas (18 de septiembre de 1982). Con Pepe juega Cristiano Ronaldo, ilustre nombre del fútbol con 37 años a cuestas y sin equipo actualmente tras haber rescindido su contrato con el Manchester United. El portero de Portugal, Rui Patricio, tiene 34 años.

En el estadio Lusail, el de mayor capacidad de Qatar y sede habitual de los partidos de mayor atracción, Portugal se enfrentará a Uruguay, que presenta la siguiente alineación: Fernando Mosquera, con 36 años, y cuatro meses menor que Diego Godín (36). Tienen la misma edad Sebastián Sosas y Martín Cáceres. Luis Suárez y Edinson Cavani cuentan con 35.

Relevo celeste

Un partido de veteranos será este Portugal-Uruguay que puede ser decisivo en la clasificación del grupo H que comparten con Ghana y Corea del Sur. Menos decisivo, sin embargo, del que disputaron hace cuatro años en el Mundial de Rusia-2018, cuando se encontraron en los octavos de final. Venció Uruguay (2-1) con dos tantos del valencianista Cavani, que obviamente fue elegido el jugador del partido. El gol de Portugal fue obra de Pepe.

"Entiendo que será una historia y un partido diferente", se apresuró a manifestar Diego Alonso, el seleccionador uruguayo. Las diferencias empiezan por él, como sustituto del legendario Óscar Tabárez en el banquillo celeste. Alonso, que nunca tuvo acomodo en el combinado nacional (apenas 9 partidos y la Copa América de 1999 como torneo mayor en el que participó) trata de rejuvenecer a la plantilla. Cuando menos, cambiar algunas dinámicas como la sospecha de que hay futbolistas intocables.

"No hay intocables,. En estos 11 meses he dado pruebas de que siempre pongo a quienes están en mejores condiciones" Diego Alonso - Seleccionador de Uruguay

"Siempre pongo a los que veo en mejores condiciones, siempre", aseguró, frase que repitió tres veces para subrayar su independencia como técnico y que parece cuestionada en algunos sectores próximos a la selección. "No hay intocables,. En estos 11 meses he dado pruebas de que siempre pongo a quienes están en mejores condiciones", subrayó. Alonso evitó dar la alienación, como todos, pendiente, dijo, del último entrenamiento.

Valverde, el brote verde

El problema, tal vez, sea que el fútbol uruguayo no ofrece relevos de garantías y del mismo nivel que el de sus ilustrísimos Godín, Suárez y Cavani aunque Federico Valverde (24 años) es el brote verde que anuncia un futuro sostenible. El 'Pajarito' madridista, mote que le otorgó Tabárez por su liviana figura cuando era más joven, desea que se le apode 'El Halcón'.

Otro brote verde es Ronald Araujo (23). A tenor de las palabras del seleccionador, no jugará frente a Portugal. Sin minutos de juego desde que se lesionara en el amistoso Irán-.Uruguay, tampoco dispone de alta médica que le debería dar el Barça o, en todo caso, el cirujano que le operó, el finlandés Lasse Lempainen.

"No sabemos muy bien qué esperar de Uruguay. No sé si saldrán al ataque o nos dejarán la iniciativa, pero necesitan los puntos para llegar a octavos" Bernardo Silva - Centrocampista del Barça

El recuerdo de Rusia

A diferencia de Alonso, Fernando Santos no ve muchas diferencias entre el Uruguay del pasado y el actual. Muchos nombres se repiten y el estilo es similar. "Jugaba con un 4-4-2 y nos hizo defender mucho en Rusia"; recordaba el seleccionador portugués. Arriba siguen Suárez y Cavani apurando su carrera.

En aquel encuentro, los dos conjuntos se enfrentaban en idénticas circunstancias. una eliminatoria a pelo, por más que Portugal hubiera quedado primera de su grupo, donde relegó a España a la segunda plaza. Portugal venció a Ghana en el primer encuentro y Uruguay no pasó del empate ante Corea del Sur.

"No subestimamos ese punto", indicó Alonso, revalorizándolo ante los tropiezos iniciales de Argentina y Alemania. "No sabemos muy bien qué esperar de Uruguay", confesó Bernardo Silva, "No sé si saldrán al ataque y presionarán o nos dejarán la iniciativa, pero necesitan os puntos para llegar a octavos", añadió el futbolista del Manchester City. Solo tiene 28 años.