Los jugadores coreanos, reunidos en el medio del campo con un móvil en la mano. La diferencia entre estar o no estar en octavos de final no estaba en el Education City, estaba en el Al-Janoub, donde un gol de Uruguay daba el billete a los 'charrúa'. La tensión era máxima. Dependían de un tercero que todavía tenía 8 minutos de añadido por delante y no cesaba en su empeño de anotar un gol más. Un gol que no llegó y que hizo estallar de euforia a unos asiáticos que, con los deberes hechos ante una Portugal ya clasificada, vivieron un final de infarto para superar la fase de grupos por tercera vez en su historia.

Con la clasificación en el bolsillo y con la primera posición de grupo casi asegurada, los de Fernando Santos se propusieron ser el primer equipo de esta Copa del Mundo en logar el pleno de puntos. Y es que las mejores marcas de Portugal a lo largo de sus seis participaciones anteriores en un Mundial -la tercera posición de Inglaterra 1966 y la cuarta de Alemania 2006- las consiguieron después de superar la fase de grupos con tres victorias en tres partidos. Un objetivo que Portugal tenía al alcance si superaba a una Corea del Sur que dependía de una carambola para estar en octavos. De entrada, tenía que vencer al conjunto luso y, luego, debía esperar que Uruguay hiciese lo propio ante Ghana pero por menos de tres goles. Y se le pusieron muy pronto las cosas de cara a los lusos que, con once inicial repleto de rotaciones, golpearon nada más empezar. 19 A los cuatro minutos, un pelotazo largo de Pepe desde atrás lo bajó con un gran control Dalot, que se deshizo de su marca con un cambio de ritmo para ganar la línea de fondo y dar un pase atrás donde apareció Ricardo Horta para avanzar a Portugal. Pero Corea, con su rigor táctico y su velocidad, no le perdió la cara al partido. Avisaron al cuarto de hora, con un gol de Kim Jin-Su tras una jugada a balón parado que invalidó el árbitro por un claro fuera de juego. Pero no perdonaron poco antes de la media hora de juego, cuando otra vez a balón parado, aprovecharon un terrible error de Cristiano Ronaldo para poner el empate. El astro portugués se agachó a la salida de un córner y el balón le golpeó en la espalda, habilitando a Kim Young-Gwon para que igualara la contienda. Un gol que abrió el partido y llenó la moral de los asiáticos, que lo intentaban permanentemente por banda izquierda a través de Son, al que recibían siempre dos defensores lusos. No le daban ni un metro a la estrella coreana, conscientes del peligro del jugador del Tottenham, que se guardó su mejor intervención Pero pese a la necesidad de ir a buscar la victoria, Corea siguió con su plan reactivo, cediendo la iniciativa a Portugal y sin saltar demasiado a la presión para no descoserse. Porque cuando apretaba arriba y tomaba riesgos, Portugal la penalizaba con pases largos. Un añadido para la historia Hasta que se lanzaron a por el segundo en el tramo final. Ganaba Uruguay, perdía Ghana y un gol metía a Corea del Sur a octavos de final. Y ahí empezó a poner en aprietos a Portugal. Parecían cansados y sin ideas los de Paulo Bento, limitados por una zaga lusa que rayó a gran nivel. Pero en el añadido, cuando todo parecía perdido, apareció por fin la gran estrella coreana, Heun Min Son, para conducir una gran contra que finalizó con un pase filtrado a Hee-Chan Hwang que definió con un trallazo inapelable. Se desató la euforia entre los asiáticos, que pese al pitido final siguieron sufriendo ante el acoso uruguayo al área de Ghana. Al final, final feliz para una Corea que volverá a estar en octavos después de Alemania en 2006. Portugal, pese a la derrota, acaba líder.