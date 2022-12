Lionel Scaloni, seleccionador argentino, analizó este sábado a su selección y a su rival, Francia, en vísperas de la final del Mundial de Qatar.

Detener a Mbappé

"Más allá de que es un gran jugador, Francia tiene otros jugadores que lo abastecen y lo hacen aún mejor. Es uno de los grandes jugadores, es joven y seguirá jugando".

El sueño de Scaloni

"En la anterior rueda de prensa dije que estoy en el lugar que cualquier argentino quisiera. Estoy orgulloso y entusiasmado por el momento que vivimos. Son momentos tan lindos, aunque estemos a las puertas de una final. Lo importante es el camino, disfrutar de este camino, y poder compartirlo con la familia es algo espectacular. Cuando las disfrutas, las cosas saben diferente".

La unión del vestuario

"La unión del grupo está en el mejor momento. Están llegando chicos que fueron parte de este plantel y se que Nico González, Pereira, Muso, Lo Celso, etc, no me quiero olvidar de nadie. Nos llena de orgullo que quieran estar, ese es el mayor triunfo es que todos se sientan parte, y que la gente se sienta parte de todo lo que se está viviendo. Lo tenemos que disfrutar, son momentos que quedan para la historia en nuestras cabezas".

Ciclo Scaloni y futuro

"Desde el primer día nuestra idea es que la selección argentina es de todos: dar la posibilidad a cualquier jugador de ponerse esta camiseta, y después decidiremos si nos pueden servir o no. A lo largo de estos años hemos sumado sobre todo un grupo espectacular, que se mata por esta camiseta, ese es el logro más importante. Lógicamente todo se agiganta cuando se gana y se logran cosas. En 2019 fue la bisagra de todo esto, seguir confiando en este proyecto, en jugadores que nos iban a dar alegrías, a nivel de compromiso y dejar bien parado el escudo".

Duelo Mbappé - Messi

"Más allá de ese duelo, el partido enfrenta a dos selecciones. El partido lo pueden decidir otros jugadores. Leo está bien. Esperemos que el partido caiga de nuestro lado".

El arbitraje

"Nos dirigió ante Australia y estuvo bien. No creo que pueda perjudicar a nadie, hay que dejarlo que haga su trabajo".

Hinchas sin entrada

"Siento mucho que haya gente que se quede fuera. Ya de por sí haber venido hasta acá sin entrada es increíble. Pero no depende de nosotros, el estadio tiene una capacidad limitada".

Virus en Francia

"No puedo decir nada porque son informaciones que nos llegan, no tenemos nada oficial, preparamos el partido con normalidad".

Messi y su último partido

"Esperemos que podamos ganar la Copa, sería magnífico. Lo importante es disfrutarlo. Qué mejor escenario que una final del Mundial.

La emoción de una hinchada

"El plan de partido lo tenemos claro. Sabemos cómo atacarlos, y sus puntos fuertes. Haremos hincapié en eso, como en el partido ante Holanda intentaremos no llegar a los penaltis. Si se llega, elegir a los mejores. Haberme visto emocionado forma parte de nuestra cultura, de cómo se vive esto en Argentina, tenemos la mejor hinchada del mundo, necesitaba una alegría y se la estamos dando. Cómo no te van a emocionar esas cosas... el fútbol es un deporte pero en Argentina es más que un deporte, que la gente sea feliz es algo maravilloso, y me hace emocionar. La emoción más grande es ver a la hinchada, a la gente viendo el partido en un televisor detrás de una reja. Cosas que emocionan, nosotros también estamos de ese lado, es algo normal emocionarse".

El plan de partido

"Francia tiene variantes en todos los sectores de la cancha, puede jugara a la contra y es letal. No es solo imaginarse una fase del partido, en algunos momentos incluso a ellos les puede convenir que tengamos el balón. Los partidos cambian minuto tras minuto, pero en eso estamos preparados".

De las críticas a los elogios

"Me parecían normales, y aún hoy también. Cuando asumí el cargo sabía cómo funciona esto. Nunca me molestó lo que se decía".

Su charla antes del partido

"Hay una frase hecha, las finales se ganan, no se juegan. Parte de razón llevan. Pero las finales hay que jugarlas, sabiendo dónde podemos hacer daño al rival, de la misma manera que analizamos los otros partidos. A nivel emotivo hay poco que decir".

Línea de cuatro o cinco defensas

"Lo tengo decidido, ahora tenemos el último entrenamiento, ustedes los sabrán incluso antes de que yo se lo diga a los jugadores. Aparte de bromas, pueden ser las dos opciones. No nos cambia nuestra manera de jugar, jugaremos de la manera en la que podamos hacerle más daño al rival".