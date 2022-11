Jornada grande en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde Luis Enrique Martínez daba la lista de la selección española para el Mundial de Qatar con algunas incógnitas que resolver. La expectación era máxima desde bien temprano y el número de periodistas triplicaba el habitual, con un número notable de corresponsales de medios extranjeros. El salón Luis Aragonés se convertía en el epicentro informativo mundial porque España ha sido una de las últimas selecciones en ofrecer su lista del Mundial, una vez que Brasil, Francia o Alemania ya habían anunciado su nómina de jugadores.

🚨 OFICIAL | Convocatoria de la @SEFutbol para el Mundial de Catar.



👥 Estos son los 26 jugadores elegidos por @LUISENRIQUE21 para defender a España en la gran cita.



🤗 Esta es mi lista, la tuya, es #LaListaDeTodos.



🇪🇸 ¡¡#VamosEspaña!! ¡¡VAMOS A HACER ALGO GRANDE!!#Catar2022 pic.twitter.com/6PhppxRDc1 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) 11 de noviembre de 2022

A las 12.30 en punto se apagaron las luces y Luis Enrique entraba al salón para presenciar sentado, como uno más, la lista de 26 jugadores que viajarán a Qatar. Una cuenta atrás y la imagen del seleccionador en el escenario rodeados de pantallas donde se proyectó la imagen de Lucho dando la lista, que llegó tras el agradecimiento a los que vinieron a la selección, pero no están en la lista.

Y comenzó el goteo...Unai Simón... Robert Sánchez…. David Raya… Dani Carvajal… César Azpilicueta… Eric García… Hugo Guillamón… Pau Torres… Aymeric Laporte… Jordi Alba… José Gayà… Sergio Busquets… Rodri… Gavi… Carlos Soler… Marcos Llorente… Pedri… Koke… Ferrán Torres… Nico Williams… Yeremi Pino… Álvaro Morata… Marco Asensio… Pablo Sarabia… Dani Olmo… Ansu Fati

Ocho minutos de presentación para dar a conocer una lista sin grandes sorpresas, más allá de la incorporación de talentos jóvenes como Nico Williams o Yeremi Pino, jugadores que ya habían debutado con Luis Enrique. Y con la inclusión de un Ansu Fati que finalmente incorporó pese a no haber recuperado aún su mejor nivel.

Lista "macanuda"

Instantes más tarde Luis Enrique valoraba la lista: “Me ha quedado una lista macanuda. Cualquier lista provoca toma de decisiones y creo que se han quedado jugadores que merecían estar. Pero la sensación para este Mundial es total y llega en el mejor momento. Es un equipo más que una selección. Vamos a dar guerra”. “Ayer hasta anoche en la posición de ataque tenía una duda. Y lo hemos despejado como staff ayer por la noche”, admitió, antes de advertir, “tengo por norma no hablar de la ausencias porque son lo que más morbo provoca. Nos pasa a todos los seleccionadores. Mi reconocimiento a todos los que han venido, pero los importantes son los que están”.

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Tenemos experiencia como grupo uniendo gente muy joven y también más veterana. Creo que ese mix es muy interesante".



➡️ "Creo que de la pasada Eurocopa salimos reforzados y nos planteamos este Mundial con mucho optimismo". #VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/yGAI0M2FIY — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) 11 de noviembre de 2022

Sobre la juventud, con muy pocos mundialistas, apuntó: “Va a ser la misma selección de los últimos tres años. Es la selección de Luis Enrique y de miedo no vamos a morir. Ojalá juguemos siete partidos. Intentaremos dominar el partido y controlar a los rivales. Si da para llegar al resultado final, eso es imposible decirlo”. “Para nosotros llevar a 26 implica traer un delantero más, un mediocampista más, más soluciones. Yo no tengo problemas para gestionar el grupo y las ‘caritas’ y los gestos, que cada son más habituales en el fútbol, las gestionaremos con sentido común. Me preocupa cero”, comentó al analizar el mayor número de convocados.

Luis Enrique dejó claro desde el primer momento el objetivo de esta selección en Qatar: “Mi listón es el infinito. Competir cada partido de la selección española. Es lo que hemos buscado siempre. Nadie descarta a España para estar entre los mejores. Sería ridículo meterse entre los favoritos, pero vamos a dar guerra. En el Europeo se dio la vuelta a una situación desfavorable. Ahora la afición está volcada y vamos a intentar devolverlo con alegrías y resultados”.

El asturiano no escondió que echaba en falta a algún jugador que no podido estar en la lista: “Todo los seleccionadores tienen alguna baja. Yo tengo un recuerdo para Mikel Oyarzabal, que no le ha dado tiempo a recuperarse. Pero no es una disculpa. Mi objetivo es motivarlos al máximo para lograr su mejor versión. Si trabajamos como un colectivo y somos fieles a la idea que nos ha traído al Mundial, será perfecto”. Otro que sí estará es Ansu, pese a pasar una etapa complicada por lesión. “He tenido dudas con Ansu hasta última hora. Veremos si está cerca de su mejor versión. Viéndolo entrenar sabremos si está mejor”, reveló sobre la llamada del azulgrana.

Juventud

El seleccionador no tiene miedo a la juventud e inexperiencia del equipo porque los precedentes en la Eurocopa y la Nations League han sido buenas. “El bagaje es muy interesante en las anteriores fases finales. Lo bueno de ver jóvenes a este nivel es los compañeros que lo ven dicen ‘Si lo hacen estos lo puedo hacer yo’. Es un grupo muy joven, pero consolidado. También hay veteranos y es un mix muy interesante. La juventud te da esa libertad de expresarte de esa manera más libre. Los jóvenes ya están acostumbrados a este tipo de situaciones en un club. Salimos reforzados de la Eurocopa. Nos planteamos este desafío con optimismo”.

“Será mi cuarto Mundial, en los otros participé como protagonista desde otro prisma. En este debuto y soy muy optimista”, confesó. “Ahora llega el viaje de fin de curso y nos toca disfrutar. No habrá nadie que diga que somos una buena pareja de baile”, apuntó Lucho.

Confirmó que Piqué estaba en la prelista porque “estaba rindiendo a buen nivel, es una máquina competitiva. Cuando hago la lista de 55 lo valoro, pero no como prioridad, obviamente. No tendría ninguna duda si tuviese que contar con ello. Si luego su realidad es diferente por lo que pasa en su club, una situación anómala. Pero a mi me preocupa lo mejor para la selección”.

Sobre la controversia de jugar en Qatar, un país con problemas de derechos humanos, también se pronunció: “Es un país que le envuelven situaciones polémicas pero depende de lo que te quieras centrar. Soy seleccionador no soy político y me centro en el fútbol. Ojalá la calidad de vida de todas las personas pueda mejorar en el mundo, pero yo ahí poco puedo hacer”.

Entre risas habló de si había dudado de sí mismo en algún momento como seleccionador: “No hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol. Yo me lo creo y no tengo dudas. Tengo que convencer de ello a mis jugadores”. Y después de 45 minutos de rueda prensa concluía una intervención que podía resumirse con una significativa explicación del asturiano para justificar su decisión en la elección de la lista: “Uno más uno, dos. Si veis quien ha venido, es fácil entender la lista”.

Yéremy: puede jugar por fuera y por dentro y tiene gol. Ansu está en el proceso de antes de la lesión. Estamos esperando que recupere su nivel anterior. Y de las ausencias os dejo opinar a vosotros.