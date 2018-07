Vecinos de Las Delicias de Coín denuncian que están sin agua

Los vecinos de la urbanización de Las Delicias, situada en la localidad de Coín, denunciaron ayer la situación que están atravesando al encontrarse sin suministro de agua corriente, un problema ante el que aseguran que el Ayuntamiento del municipio no ha tomado ninguna medida. «Tras muchas reuniones e intentos de que el Ayuntamiento dé una respuesta al problema con el agua que venimos padeciendo los vecinos, no sólo no ha hecho nada al respecto, sino que además está actuando con premeditación y alevosía», indicaron los afectados en un comunicado.

«Fuimos avisados mediante un cartel de que tendríamos corte de agua desde las 24.00 a las 6.00 horas de la mañana a partir del día 9 de julio. Hoy es día 7 de julio y desde las 8.00 horas de la mañana no tenemos agua», lamentaron los residentes de la urbanización, donde viven unas 700 familias.

Los afectados explicaron que el operario de guardia les había comunicado ayer que podrían tener agua si el pozo que les suministra se llenaba ayer lo suficiente, «pero no saben ni cuánta ni si tendremos», incidieron.

Los afectados criticaron que hasta la fecha el Ayuntamiento de la localidad del Valle del Guadalhorce «ha jugado con la buena fe y confianza de los vecinos de esta urbanización diciendo que estaban buscando una solución. Bien, pues ni la han buscado ni parece que vayan a buscarla», declararon.

«Ante tanta impotencia e indefensión ante los poderes públicos que nos gobiernan, los vecinos de esta tomaremos todas las medidas que estén en nuestra mano para hacer justicia», adelantaron ayer los residentes de la urbanización.