Lori Meyers, principal apuesta del Festival Ojeando 2018 para este fin de semana

El municipio malagueño de Ojén acoge los días 13 y 14 de julio, viernes y sábado, la que será la décima edición del Festival Ojeando 2018, evento que abandera la música independiente, que trae como referencia principal a Lori Meyers, y que cuenta ya con más de 15.000 asistentes.

El grupo formado por Ale Méndez, Alfredo Núñez, y Noni López llega a Ojén con "En la espiral", nuevo trabajo —el sexto— que conjuga bucolismo, inmediatez, complejidad y turbulencia. A Lori Meyers se unen otros nombres propios como Maga, Nacys Rubias o Carlos Sadness.

José Luis Espejo, delegado andaluz, destacó la repercusión de "un festival singular y de referencia cultural en la provincia, que atrae tanto a gente de la misma como de fuera, y que resulta fundamental desde el punto de vista económico".

José Antonio Gómez, alcalde de Ojén, por su parte, se pronunció sobre la asistencia con la que cuenta el evento. "El pueblo triplica o cuatriplica la población durante este fin de semana", señaló el regidor, en referencia al total de 15.000 asistentes al evento en comparación a los poco más de 3.300 habitantes del municipio.

"Creo que hemos conseguido hacer un festival a la altura de lo que se puede dar en Málaga para la música independiente, una cita ineludible para todo amante de este tipo de música", alegó Gómez. "Es una apuesta turística, cultural y gastronómica para el municipio", subrayó.

El resto del cartel lo componen Perro, Nunatak, Second DJs, Dreyma, Ballena, Rufus T Firefly, Las Chillers, Betamax, JJ Sprondel, Petiswing, Bud Spencer Band, Niños Mutantes DJs, Amity, Alex Sánchez, Apartamentos Acapulco, Javi Martín, Alsout, Chris Martin, Unsuspected, We are not Dj's, Proyecto Solaz, Isabel Clerc, Lolo Carrillo y Gentleman Clef.