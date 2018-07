Los vecinos se movilizarán si no abren los quirófanos del Hospital del Guadalhorce

Continúa la polémica en torno al Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades (Chare) del Guadalhorce. Ayer, la plataforma pro-hospital volvió a reclamar que se «cumplan los plazos prometidos» y se abra el área quirúrgica del centro hospitalario.

En este sentido, han advertido de que, si en septiembre no se abren los quirófanos, se reunirán para lanzar una nueva campaña de movilizaciones.

El portavoz de la plataforma ciudadana, Miguel Esteban Martín, a través de un comunicado, recordó que «el convenio para dotar de una acometida eléctrica estable al centro hospitalario se firmó en 2015 y las obras tenían que haber finalizado en mayo de 2017», hecho que no se ha producido hasta el momento. «Llevamos más de un año de retraso y el área quirúrgica del hospital continúa cerrada», manifestó el portavoz de la plataforma.

«Estamos ante una situación insostenible, las más de 40.000 intervenciones quirúrgicas que se demandan cada año en el Guadalhorce no pueden esperar más», sentenció Miguel Esteban Martín en el comunicado.

Además, aseguró que en la actualidad las obras no están finalizadas. «Se han ejecutado sólo los dos bastidores de control y protección de la línea eléctrica de 20 kilovatios en la sala de la Subestación de Villafranco y un tramo aéreo intermedio formado por ocho torretas», informó. Por lo que, según subrayó, todavía «queda pendiente la instalación de 12 torretas más y el tramo inicial y final de la línea, que es un tramo subterráneo».

Martín dijo que «queda más del 70% de la obra por ejecutar. Y lo peor es que no hay licencia de obra, ya que todavía la Comisión Provincial de Urbanismo no ha aprobado definitivamente la modificación del Plan Especial, y sin esta aprobación el Ayuntamiento de Cártama no puede dar licencia y, sin ésta, no se pueden continuar las obras y, por ende, no se pueden abrir los quirófanos», explicó. «Estamos en una situación incomprensible e inadmisible y más en una obra declarada de utilidad pública».

Por ello, exigió a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Cártama y a Endesa que cumplan, incidiendo en que «si en septiembre no han abierto los quirófanos, el grupo de trabajo de la plataforma se reunirá para informar de la situación y lanzar una nueva campaña de movilizaciones para la apertura total del hospital del Guadalhorce».

Una lucha desde hace tiempo



La Plataforma Pro-Hospital Comarcal del Guadalhorce lleva tiempo reivindicando los derechos de los pacientes de la zona. Han sido numerosas las protestas que han llevado a cabo en todo este tiempo exigiendo a las administraciones la puesta en funcionamiento de la infraestructura al cien por cien.

Ya en febrero anunciaron movilizaciones si el centro no comenzaba a funcionar a pleno rendimiento tras meses de espera.

El Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades (Chare) del Guadalhorce fue anunciado el 26 de abril de 2005 por el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, en el marco del Día de la Provincia, celebrado en Álora.