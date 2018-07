El Burgo, contra el abandono animal

Ha escrito y dirigido un cortometraje a través del cual pretenden concienciar de lo injusto y terrible que es abandonar a una mascota que nos ha dado todo su cariño - "Pensamos que mostrar la realidad a través de un vídeo es más impactante que con una imagen fija con un texto", dice Pablo Narváez

Los chiringuitos, los atascos, el terral, los espetos, el tinto de verano, quemarte con el sol y engordar son los clásicos del verano pero, desgraciadamente, también dejar tirado en la carretera a tu mascota, a esa, que tanto querías pero que ahora te estorba. Son perros, que la mayoría de las veces se preguntan ¿por qué me han dejado solo?, mientras llega un coche en una autovía a toda velocidad y te soluciona el problema.

Una situación que «según las estadísticas se sigue produciendo a pesar de los esfuerzos que hacemos por concienciar a los dueños de animales», cuenta la directora de cine malagueña María Flores.

Cada verano se producen cientos de escenas parecidas. María Flores lleva años trabajando las conciencias de los propietarios de animales y también de las distintas instituciones para que estos casos no se produzcan o se aminoren a través de lo que ella sabe hacer, cine.

Uno de sus más reconocidos cortometrajes es Abandonados, en el que colaboró el malagueño Joaquín Núñez, premiado con un Goya al mejor actor revelación por Grupo 7. Ahora, con la protectora de animales de El Burgo, en la Sierra de las Nieves, ha rodado un nuevo corto titulado No me abandones, también para dejar patente este problema «que con el tiempo no se soluciona y que se produce no sólo en vacaciones. También se abandonan los animales cuando tienen algún achaque de salud o cuando son mayores porque necesitan, como nos pasa a nosotros, otros cuidados que requieren más tiempo. Según las estadísticas el 40% de perros y el 43% de gatos abandonados proceden de camadas indeseadas de particulares», denuncia Flores.

Responsabilidad

Hace unos meses, solicitada por la protectora animal de El Burgo se rodó un cortometraje dirigido y escrito por Flores con dos secuencias en las que ha plasmado sendas realidades que se repiten constantemente: «Un perro ha sido abandonado por su dueño, está a punto de ser atropellado. Y en la radio se oye una campaña de concienciación. El dueño vuelve y lo recoge. Aquí destacamos la importancia de las campañas de concienciación. En la segunda escena vemos a una señora mayor que sale con su perro a pasear. Tiene una caída y el perro busca ayuda e indica dónde está su dueña salvándole la vida» relata.

una iniciativa para acabar con el abandono de mascotas, especialmente en verano.

En estos cortos cuentan con el apoyo de personajes conocidos. En el rodaje de No me abandones ha colaborado el periodista y presentador Albert Castillón y, además, esta campaña de El Burgo que pretende hacer reflexionar a la población en general ha contado con el apoyo del grupo musical Celtas Cortos, Salvador Beltrán, Susana Grisso, Victoria Vidal, Antonio Carmona, Emma Ozores, Natalia o Vicky Larraz entre otros.

Para el presidente de la protectora animal de El Burgo, Pablo Narváez, «esta campaña es vital para concienciar sobre el abandono y también sobre el maltrato animal en esta zona. Pensamos que mostrar la realidad a través de un vídeo es más impactante que con una imagen fija con un texto».

Todos los animales que participan tanto en los cortometrajes como en la campaña de concienciación son animales abandonados que buscan una familia de adopción. Dylan, el perro protagonista de Abandonados, llevaba año y medio esperando una familia y, tras la película, en dos semanas fue adoptado por una familia de Málaga.

Sobrepoblación

Es una forma de controlar las natalidades para evitar después los sacrificios porque «más que facilitar el abandono las leyes deberían penalizarlo. Lo ideal sería que si una familia ya no quiere el animal buscase otra de adopción antes que dejarlo tirado en una carretera. Yo no me voy a morir sin ver el sacrificio cero de los animales». La esterilización es la formula que están aplicando otros países europeos, una práctica que está subvencionada y dando resultados. Lo malo es que «a pesar de estas campañas el abandono no va en retroceso sino en aumento».



Evitar los atropellos

Un vehículo en carretera puede toparse no solo con gatos y perros que es lo más habitual, sino además con animales salvajes o que se hayan escapado. En épocas de sequía bajan hasta los ríos las cabras monteses y en verano pueden cruzar la carretera con más frecuencia animales como el zorro, ciervos, conejos, erizos o jabalíes con sus crías.

Para evitar estos accidentes las carreteras deberían estar señalizadas adecuadamente. Además, existen unos dispositivos, llamados cercados virtuales, que emiten luces o sonidos para ahuyentar al animal cuando esta cerca de una vía y evitar que entre en ella, o los avisadores en algunos vehículos ante la cercanía de animales para que el conductor este más atento y reduzca la velocidad.

¿Qué hacer en caso de atropello?

Si atropella a animal no debe dejarlo en la vía, pues puede producir un nuevo accidente y, además, podemos salvarle. Lo correcto es activar el protocolo PAS (Proteger, Avisar y Socorrer). En caso de daños personales hay que llamar al 112 y en cualquier caso a 062. Si se han producido daños en el vehículo hay que llamar a la aseguradora y hacer fotos de los daños causados por el animal. En la póliza, la cobertura cinegética cubre los daños producidos en accidentes con animales.