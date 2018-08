Juan González toma posesión como nuevo alcalde de Villanueva del Rosario

El socialista Juan González se convirtió ayer en el nuevo alcalde de Villanueva del Rosario, su localidad natal. Este joven de 33 años tomó posesión del cargo en un pleno extraordinario que contó con la presencia del delegado del Gobierno en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, tras la renuncia del anterior primer edil, José Antonio González, que ha sido elegido nuevo director general de Economía Social y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

Juan González comenzó de concejal en el Ayuntamiento de Villanueva del Rosario en 2011 encargado de las áreas de Juventud, Deportes y Festejos y, tras las últimas elecciones de 2015, se centró en la Concejalía de Deportes.

«Ha sido un día cargado de nervios por un acto tan importante, voy a ser alcalde de mi pueblo, no creo que haya nada más importante a nivel político para una persona; es lo mejor que le puede pasar a uno que siempre ha sido un apasionado de su tierra, y algo que no me esperaba pero que había que hacer», detalló el nuevo regidor.

Ahora González asume el papel de regidor y el liderazgo del partido en la localidad malagueña en la que el PSOE cuenta con nueve concejales frente a los dos de Izquierda Unida. «Mi idea es seguir con la línea ascendente con la que ha ido desarrollándose el municipio en los últimos años, continuar con el trabajo de José Antonio y con el buen hacer de mis compañeros de equipo de Gobierno», aseguró.

La marcha del anterior regidor ha hecho además que pase a formar parte de la corporación municipal Francisco González Vegas, que asumió ayer también la Concejalía de Deportes. «Por ahora, nos vamos a organizar así porque agosto es un mes malo para los trámites administrativos y demás. Cuando volvamos en septiembre con las pilas renovadas, no descartamos hacer una reestructuración de las concejalías; ya lo iremos viendo», anunció.

El acto tuvo lugar a las siete y media de la tarde en el Ayuntamiento de la localidad. Juan González ha pasado por varios sectores profesionales como la hostelería y la construcción. «Es un cambio muy importante y de mucha responsabilidad, pero es un reto muy importante para mí y voy a echarle valor», finalizó el ya nuevo regidor.