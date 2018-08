"No es el momento de realizar cambios, pero no lo descarto"

El alcalde saliente, José Antonio González, dejó su cargo tras ser elegido director general de Economía Social y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía

El socialista Juan González se convirtió esta semana en el nuevo alcalde de Villanueva del Rosario, su localidad natal. Este joven de 33 años, tomó posesión del cargo en un pleno extraordinario el pasado martes. Ahora González asume el papel de regidor y el liderazgo del partido en la localidad malagueña en la que el PSOE cuenta con nueve concejales frente a los dos de IU.

¿Cómo vivió el día de la toma de posesión?

Este día fue un día muy emotivo para mí. Al acto de toma de posesión asistieron muchos cargos políticos, compañeros del partido socialista, alcaldes de otros pueblos, el delegado del Gobierno en Málaga, José Luis Ruiz Espejo;el delegado de Turismo andaluz, Cristóbal Fernández; el anterior alcalde, José Antonio González Vegas, entre otros, y por supuesto mi familia y amigos, y todos mis paisanos que quisieron acompañarme.

Comenzó como concejal en el Ayuntamiento de Villanueva del Rosario en el año 2011, ¿alguna vez se había planteado ser alcalde de su localidad?

La verdad es que no, que nunca me lo había planteado. Ha surgido así y hay que afrontarlo.

¿Y cómo afronta esta nueva etapa?

Considero que soy una persona joven, con muchas ganas de trabajar y sobre todo mucha ilusión. Voy a poner todo el empeño que puedo aportar para el buen funcionamiento del Ayuntamiento. Además, cuento con todo el apoyo de mis compañeros, en los que confío plenamente.

¿Qué necesidades cree que tiene ahora mismo su pueblo y qué demandan los vecinos?

Después de la situación de crisis que hemos pasado en el pueblo, antes había una línea de actuación que era cubrir las necesidades básicas de nuestros ciudadanos, dar trabajo a la gente y responder a sus necesidades sociales. Ésta fue la línea que trazamos en el año 2011, y aunque ahora vayan surgiendo otras, esa será la línea que seguiremos.

¿Cómo han reaccionado sus vecinos y compañeros de partido?

Desde el minuto uno sólo he sentido apoyo, tanto de familia y amigos, como vecinos del pueblo. En cuanto al partido, sólo he tenido palabras de apoyo para afrontar esta nueva etapa con la mayor ilusión posible. Me han dado la enhorabuena, porque creen que soy una persona que tengo todas las cualidades para afrontar este reto, tanto de la agrupación local, como de la comarca nororiental y también de la ejecutiva judicial. En ningún momento he sentido ningún mal gesto hacia mí.

Supongo que sus planes de vida han cambiado ahora con esta nueva responsabilidad, ¿a qué se dedicaba antes de la política?

En realidad nunca me he dedicado a la política. Me presenté a las elecciones con alguno de los compañeros que formamos el grupo actualmente, pero yo tenía mi trabajo y llevaba las concejalías en mi tiempo libre, nunca he tenido dedicación exclusiva a la política. Estuve trabajando un tiempo en la hostelería y luego he estado trabajando en la construcción, en una empresa de reformas. Ahora ha llegado el momento de dedicarme exclusivamente a la política.

¿Han cambiado mucho sus planes de vida esta nueva responsabilidad?

Para mí mujer, mi familia y para mí ha sido un cambio muy grande, pero lo llevamos con una actitud muy positiva y mucha ilusión. Por supuesto es un cambio muy importante. Para cualquier persona, llegar a ser alcalde de su pueblo supone un cambio de 360 grados en su vida. Pero como ya le digo, la ilusión va por delante, por eso no me asusta.

¿Tiene pensado realizar algún cambio en la estructura de gobierno?

Ahora mismo creemos que no es momento de eso. El Ayuntamiento funciona bien, hay una corporación bastante buena y estamos compenetrados. Por ahora no hay problemas. Esta época es complicada para las administraciones públicas, ya que la mayoría de personal se encuentra de vacaciones, por lo que no es el momento de realizar cambios, pero no lo descarto. Acabo de aterrizar y aún estoy viendo cómo funciona todo.

Además están de fiestas, ¿cómo se presentan estos días?

Es una época alegre y muy bonita, vísperas de fiestas, en la que las familias se reencuentran y son momentos de cariño y fraternindad en el pueblo.

