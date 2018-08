Adif y Virgin dan luz ver al centro de pruebas del Hyperloop en Bobadilla

Prevé generar más de 250 empleos directos y cientos indirectos.

­El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Virgin han firmado el acuerdo de actuación para establecer el centro de desarrollo del Hyperloop en las naves de Bobadilla en Antequera. Esta rúbrica pone fin a un periodo de estudio para conocer la viabilidad de un proyecto que situará a España como referente mundial en los nuevos sistemas de transportes basados en cápsulas que se desplazarían a unos 1.200 kilómetros por hora.

Así lo anunció ayer el Ministerio de Fomento en un comunicado en el que explica la colaboración de Adif y la compañía para la implantación de un ecosistema de innovación de alta tecnología que atraerá a empresas españolas y multinacionales y hará llegar hasta la provincia más de 250 empleos directos de alta cualificación y cientos indirectos. La presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera Posada, y el CEO de Virgin Hyperloop One, Rob Lloyd, firmaron lo que han llamado un Protocolo General de Actuación que supone poner en marcha el centro de pruebas y el desarrollo de esta avanzada tecnología en las naves de Bobadilla Estación de más de 19.000 metros cuadrados y que se crearón para el fallido proyecto del anillo ferroviario. España no era la única localización que tenía en mente la compañía pero finalmente será en la localidad de Antequera donde comiencen la fabricación de estos prototipos comerciales, una noticia que ha sido recibida con entusiasmo por el alcalde, Manuel Barón. «Finalmente lo anunciado el mes de mayo se ha hecho realidad y esas conversaciones con el anterior ministro han dado sus frutos, es una fantástica noticia y celebro ese acuerdo que nos sitúa en unas expectativas de empleo, no solo a la ciudad sino a toda la provincia, inmejorables con empleos de calidad, tecnológicos y de primer nivel y sabía que llegaría de manos de la nueva presidenta que ha participado de todos los proyectos que tienen que ver con Antequera y Adif», dijo Barón.

Ahora se abre un periodo de desarrollo, prueba y validación en España de los componentes de este sistema diseñado para desplazamientos, consiguiendo posteriormente su certificación según la regulación europea. «Una vez superadas estas fases de pruebas y validación, el Centro permanecerá en España dando soporte a las operaciones, el mantenimiento y la expansión internacional del sistema», detallaron.

El valor de la instalación será de aproximadamente 500 millones de dólares incluyendo zonas de fabricación, plataformas de prueba y equipos de Virgin Hyperloop One. La inversión está supeditada a obtener 126 millones de euros en convocatorias de ayudas públicas relacionadas con las subvenciones I+D+i. El proyecto ha buscado además aprovechar las sinergias derivadas de la ubicación en el Centro de Tecnologías Ferroviarias (CTF) de Campanillas de The Railway Innovation Hub, integrado por empresas expertas en la innovación ferroviaria.





Cinco años abandonadas

Las naves en las que se instalará el Hyperloop costaron 13 millones de euros, llevan cinco años abandonadas y nacieron para albergar el laboratorio de experimentación y estudio del proyecto conocido como anillo ferroviario. La sombra de ese circuito de pruebas de trenes, que fracasó definitivamente, es ahora el germén del transporte del futuro. «El anillo fue desapareciendo poco a poco porque se vio que las tecnologías, el transporte y Europa iban por otro sitio y, mira, ahora sirven para desarrollar esta iniciativa en unas naves ya construidas y que ahorrarán costes a la empresa», valoró el alcalde de Antequera, Manuel Barón, quien espera que este anuncio venga acompañado del desarrollo definitivo del Puerto Seco y la finalización de las líneas de alta velocidad.

Precisamente, horas antes del anuncio de Adif, el coordinador del Consejo Territorial del PSOE de Andalucía, Miguel Ángel Heredia, estuvo en la localidad y destacó la apuesta ferroviaria del nuevo Gobierno central. «La llegada de los socialistas al gobierno ha permitido la vuelta de las inversiones ferroviarias a la comarca de Antequera, con la licitación de las obras de la línea Almoraima y San Pablo en la provincia de Cádiz dentro del proyecto del corredor ferroviario Algeciras-Bobadilla que vuelven a ser una prioridad y de la conclusión de la segunda estación de AVE de Antequera en la que se invertirá el doble de lo presupuestado por el PP», dijo Heredia.