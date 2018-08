"Estamos trabajando en transparencia y en las trabas administrativas"

La Junta tiene en marcha una línea de subvención destinada a las asociaciones de autónomos, con un importe de tres millones de euros, para gastos de funcionamiento

Con tan sólo tres semanas en el cargo, José Antonio González Vegas (PSOE), nuevo director general de Economía y Trabajo Autónomo, ya tiene entre sus manos uno de los papeles más difíciles, contentar a todos los sectores de la población andaluza que no dependen de un contrato de trabajo. Tras ocho años como alcalde de un pequeño municipio de la comarca de Nororma, Villanueva del Rosario, en estos momentos se adapta a «marchas forzadas» su nuevo puesto.

En estas tres semanas, ¿le ha dado tiempo a ponerse al día?

He tenido que aprender a marchas forzadas.

¿Qué modificaciones en la ley de Autónomos de Andalucía están llevando a cabo?

Teniendo como base la misma ley, estamos trabajando en algunas modificaciones como puede ser la transparencia o las trabas administrativas, que son los compromisos que tiene la presidenta Susana Díaz de favorecer y agilizar toda esta tramitación. Son pequeñas modificaciones en el sentido de agilizar la tramitación de todos los expedientes. También, hay algún compromiso político que se está discutiendo en el Parlamento andaluz dentro de los que es el Pacto de Gobierno.

También, en las modificaciones que se llevaron a cabo a últimos de diciembre se habló de temas más aparcados como eran la maternidad y la paternidad de los trabajadores autónomos.

Sí, aunque eso se engloba dentro de una Ley Marco Estatal, también se aplicó en Andalucía y fuimos pionero en ponerla en marcha.

¿Se va a seguir realizando modificaciones en torno a este tema?

Sí, es un tema que seguimos contemplado en las modificaciones que vamos a llevar a cabo. Por ejemplo, respecto al desempleo, que es una de las cuestiones que más preocupan a los autónomos que son padres o madres, además de los permisos y retribuciones. La modificación irá por este sentido, aunque en estos momentos se encuentra en tramitación y hay que aprobarla en el Parlamento.

¿Qué opina en cuanto a la falta de contratación por parte de los empresarios, que además piden a los trabajadores que se den de alta como autónomos?

Recientemente, el Gobierno ha sacado la ley de falsos autónomos y esto es lo que va a paliar este tipo de contratación irregular. Al ser una ley nueva, hay que esperar a ver cómo funciona y cuál es el resultado, pero lo que sí es seguro que va a afectar a este tipo de contrataciones irregulares que lo que buscan es pagar menos impuestos, con otro tipo de contribución que realmente no le corresponde al trabajador.

¿Han mantenido conversaciones con otros grupos políticos para saber por dónde enfocar las modificaciones?

A mí por el momento no me ha dado tiempo de mantener conversaciones porque estoy más centrado en la tramitación de los expedientes de este año que son unos 7.000. También, he tenido la primera toma de contacto con las diferentes asociaciones de autónomos de Andalucía como la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) o la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Por mi parte, vamos a tener todas las consideraciones de lo que ellos nos trasladen y estas consideraciones se trasladarán al acuerdo de Gobierno.

¿Cuáles son las inquietudes que le han trasladado hasta el momento?

Todavía es pronto, pero lo que me están trasladando es que seamos más ágiles en la tramitación de los expedientes de este año 2018. Por lo tanto, vamos a terminar con lo que tenemos recientemente, para sacar la nueva línea que estamos esperando para mediados de septiembre. Ahora mismo hemos sacado varias líneas destinadas a las asociaciones de autónomos con un presupuesto de alrededor de tres millones de euros. Por lo tanto, estas subvenciones, que son muy necesarias, van a repercutir en los gastos que tengan las asociaciones de autónomos. Estas ayudas no van a repercutir directamente en los autónomos, porque para ellos estamos trabajando en otro tipo de ayudas, que vamos a sacar a mediados de septiembre.

¿Cómo afronta todos estos retos a escasas semanas de haber sido nombrado?

Ilusionado. Es una nueva etapa que se abre en mi vida, la cual tengo que agradecer. Me siento preparado y capacitado para afrontar todos estos retos y yo creo que llegaré a resolver todos los problemas que me he encontrado aquí.