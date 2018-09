El PSOE provincial escenifica su apoyo a Isabel Aguilera como candidata en Ronda

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha dado un golpe en la mesa de su partido de cara a las próximas municipales de 2019 con una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a Isabel Aguilera, candidata socialista a la alcaldía de Ronda.

La imagen que acompaña a estas líneas es un aviso claro y directo de que la candidata a los próximos comicios municipales es, para dirección provincial del PSOE, Isabel Aguilera.

El mensaje pretende zanjar de una vez por todas las dudas que está sembrando la actual alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, quien en los últimos días no ha tenido reparos en comentar que no descarta liderar la candidatura del PSOE a la Alcaldía, a pesar de que a última hora retiró su candidatura de las primarias convocadas en el seno de la familia socialista rondeña, al considerar que no se daban las suficiente garantías legales para ello, por lo que automáticamente quedó designada Isabel Aguilera.

Lo cierto es que Teresa Valdenebro no termina de aceptar la derrota de las elecciones a la secretaría general del partido por un único voto y está dispuesta a pelear hasta el último aliento antes de caer en el ostracismo político.

"Desde el PSOE de Málaga vamos a seguir trabajando en estrecha colaboración con el PSOE de Ronda en un proyecto colectivo que responda a los intereses de los rondeños. Isabel Aguilera representa los valores del PSOE en Ronda y cuenta con el respaldo de la militancia", ha dicho José Luis Ruiz Espejo, quien ha puesto en valor el trabajo y el legado de todos y cada uno de los alcaldes y alcaldesas socialistas del PSOE de Ronda.

Por su parte, la candidata oficial del PSOE a la Alcaldía de Ronda, Isabel Aguilera, ha anunciado que pondrá en marcha una plataforma de participación ciudadana para que los rondeños eleven sus propuestas y ayuden a confeccionar el que será el programa electoral del PSOE para las próximas elecciones.

"Además, tenemos el respaldo de los más de 300 militantes que componen la agrupación socialista rondeña y de todos los ciudadanos que quieran participar vía presencial o a través de internet, estamos muy ilusionados, contamos con equipo y tenemos el apoyo mayoritario de la población", ha añadido Aguilera.