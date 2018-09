El PP denuncia 10 casos de retrasos de ambulancias en Antequera

La portavoz de Sanidad del PP andaluz, Catalina García, anunció que llevarán al Defensor del Paciente varios casos en los que la asistencia sanitaria de emergencias en la localidad de Antequera superó los ocho minutos que establece la normativa como tiempo mínimo de asistencia en una urgencia de prioridad uno.

La portavoz del partido popular, acompañada por el presidente del Partido Popular de Antequera, José Ramón Carmona, explicó ayer que volverá a llevar al Parlamento andaluz una interpelación a la consejera para que explique «los impedimentos para cumplir las iniciativas aprobadas hace dos años ya para resolver el transporte urgente en Antequera», donde en la actualidad solamente cuentan con el servicio que presta una única ambulancia.

«La Junta está incumpliendo la Ley de Transporte Sanitario de forma sistemática y continuada, no sólo porque se utilizan ambulancias no asistenciales para atender casos de emergencia, sino porque no se cumplen los tiempos de asistencia», afirmó García.

Además recordó que el Partido Popular lleva mucho tiempo denunciando dicha situación en el Parlamento y desde la Junta de Andalucía no han dado respuesta a dicha denuncia.

«La asistencia urgente en Andalucía no está cubierta, mientras la presidenta sólo se preocupa por la tele gratis en los hospitales», finalizó la portavoz.

Por otro lado, José Carmona, explicó que van a hacer llegar al Defensor del Paciente «al menos diez casos de quejas que se han producido en los últimos meses en Antequera por retrasos en la asistencia de la ambulancia, aunque, en realidad, en todos los casos que se producen cada día en los que no se cumplen esos ocho minutos de tiempo máximo de asistencia», declaró.

Según ha explicado el presidente del PP de Antequera, son situaciones lamentables, por falta de asistencia en el tiempo necesario.

También declaró «sentirse orgulloso de la labor que hacen los profesionales médicos que trabajan en la única ambulancia, porque ellos son conocedores más que nadie de las dificultades para atender con una sola ambulancia un término municipal de 750 kilómetros», y destacó que el problema reside en que «no existe voluntad política».

«No nos van a callar, vamos a estar en la calle recogiendo firmas cada 15 días para reclamar que la Junta establezca el servicio del 061 en Antequera, como existe en otras ciudades con una población similar»,aseguró Carmona.

«A pesar de las protestas, desde la Junta le toman el pelo a Antequera, y van dando pasos de tortuga», «al personal de la ambulancia les han cambiado el color del uniforme para que se parezca al del 061, pero con eso no van a engañar a nadie», «No nos vamos a quedar quietos, no se trata de innovar, sino de reiterar lo que entendemos que es de justicia», concluyó el presidente antequerano.

La Opinión de Málaga contactó ayer con fuentes de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en Antequera, pero a última hora declinaron hacer declaraciones al respecto, aunque no descartaron el envío de un comunicado durante el día de hoy.