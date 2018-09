El alcalde de Teba: «La Feria del Queso tiene récord de Denominaciones este año»

Esta feria se ha convertido en un punto de encuentro para los amantes del buen queso y que para esta nueva edición cuenta con variedades que solo se pueden obtener en esta cita especializada.

Ya está todo casi listo para celebrar el fin de semana de más rendimiento económico para la localidad de Teba. La Feria del Queso se ha convertido en una cita ineludible en la que se combina gastronomía y cultura con rutas para conocer el patrimonio de la zona, diversas opciones para los senderistas y, sobre todo, una amplia variedad de quesos de primera calidad. El alcalde de Teba, Cristóbal Corral, explica la importancia de esta cita, de las más importantes del sector en España.

La Feria del Queso Artesano en Teba alcanza la mayoría de edad en esta edición.

Sí, nos encontramos con un evento que no tiene límites económicos para el municipio y por fortuna está al alza con cada edición. Las expectativas para este año son buenísimas; el tiempo no será del todo malo y no hay eventos similares en ese fin de semana así que creemos que vendrán más visitantes. Las circunstancias nos hacen pensar así. El año pasado llegamos a los 20.000 visitantes.

Este año hay 60 puestos para las queserías.

Por cada tres solicitudes que recibimos entra una y este año es empeño nuestro en traer una quesería por cada provincia de Andalucía. Este año vamos a tener el récord histórico de denominaciones de origen. El secreto de nuestra feria es que aquí vienen queserías de todos los lugares, quesos que normalmente no se encuentran en ningún sitio cuando sales de su ciudad salvo aquí, en Teba. Vamos a tener las mejores y más potentes de Andalucía, con Sabor a Málaga también. Esto sí es más fácil de encontrar pero en esta fiesta las unimos todas; las de la Vega de Granada, de Cádiz.... También tendremos Mahón de Menorca, Idiazábal de País Vasco, Gamonéu asturiano, el queso Picón Bejes-Tresviso de Cantabria, queso Torta del Casar de Extremadura o el de tetilla de Galicia. También vienen algunos queserías fuertes de Castilla León y que son diferentes.

Además de en el mundo del queso, esta cita es un referente sobre el desarrollo de una zona rural, ¿cómo lo ha logrado?

El problema de esta feria es que es una apuesta de largo recorrido, más de 15 años haciendo las cosas bien, casi sin cometer ningún fallo y que el fin sea mejorar. Además de las degustaciones tenemos dos concursos importantes; uno de repostería local y el de quesos artesanos. Eso le ha dado mucho prestigio, todos pelean por venir y conseguir el premio. Durante el fin de semana se consiguen movimientos por valor de dos millones de euros, el 25 por ciento es para las queserías, pero es un reducto muy importante para el pueblo, es la fiesta más fuerte para la hostelería, el turismo... Las visitas al Castillo de la Estrella se multiplican por mil. No hay nadie que no dependa de la feria del queso, desde la hostelería hasta las asociaciones. La feria se está profesionalizado y hemos mejorado mucho para sacarle el máximo rendimiento.

¿Siguen las visitas turísticas?

Es fundamental. Es la parte más aparatosa y este año, por ejemplo, nos han demandado rutas de senderos así que hemos habilitado información al respecto y paneles turísticos. Lo bueno es que la gente viene, compra durante un par de horas y después tiene qué hacer y está el día entero.

¿Es ese tándem entre gastronomía y cultura una de las claves de esta cita?

Totalmente. Gastronomía ligada al patrimonio y la cultura histórica es fundamental, es una de las claves para entender el secreto de la feria.

También existen actividades relacionadas con el queso y los propios queseros.

Ellos se han involucrado y tomado una relevancia fundamental que ha potenciando en los últimos años el espíritu crítico emprendedor de la gente. Este año por primera vez vamos a tener diferentes talleres antes y después de la feria, en concreto, uno sobre repostería para implementa el queso y otro sobre la creación de empresas para la elaboración de quesos artesanos. Muchos están viendo el queso como una nueva vía de negocio.

¿Qué proyectos tiene el municipio en materia turística?

Tenemos dos técnicos destinados al análisis de la oferta turística que debe afrontar el municipio y nosotros buscamos un tándem entre deporte de aventura y patrimonio histórico. Por ejemplo, contamos con un parque de parapente y queremos dar la posibilidad de sobrevolar los aledaños del Castillo de la Estrella, entre otras actividades como la escalada en la Cueva de la Paloma, barranquismo en el Tajo del Molino que lo vamos a recorrer durante la feria que vamos a inaugurar el sendero. Queremos ofrecer packs turísticos.