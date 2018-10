Vecinos del Hospital del Guadalhorce rechazan las torres eléctricas

La apertura completa del Hospital del Guadalhorce va camino de retrasarse de nuevo, según denunció ayer la plataforma Pro Hospital, que indicó que varios propietarios de terrenos donde se deben ubicar las torretas de electricidad para abastecer al centro sanitario se niegan a que se instalen en sus parcelas.

Este colectivo informó de que tres propietarios de tres parcelas por donde discurre el trazado de la línea eléctrica al hospital no quieren estos postes en sus fincas, lo que va a suponer «retrasos en la obra y en la apertura del área quirúrgica y hospitalización del hospital».

«Este proyecto hospitalario no deja de sorprendernos, creo que ha batido el récord Guinness de números de incidencias y problemas en una obra. Ojalá sea el último capítulo de una historia que parece interminable», lamentó el portavoz de la Plataforma Pro-Hospital del Guadalhorce, Miguel Esteban Martín. Señaló que no entienden que un proyecto, «declarado de utilidad pública, aprobado por el Servicio de Industria de la Consejería de Innovación, autorizado administrativamente, con su tramitación ambiental resuelta, con sus plazos de información pública realizados y con licencia municipal de obras, se tenga que paralizar porque no puedan ejecutar parte de la línea eléctrica».