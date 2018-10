Calatayud, de portero a empresario

El que fuera portero del Málaga Club de Fútbol deja atrás su etapa deportiva para dedicarse al mundo de la empresa y patenta en España un novedoso sacamocos que se conecta a la aspiradora de casa y acaba con este problema, que puede resultar especialmente desagradable en niños pequeños y bebés

Cuando dices Calatayud en Antequera lo relacionan con fútbol. El portero local, conocido por su etapa en el Málaga CF y varios clubs nacionales e internacionales, deja a un lado su carrera deportiva para dedicarse al mundo de la empresa y patenta en España un novedoso sacamocos que se conecta a la aspiradora y que, según sus creadores, acaba con este problema, especialmente desagradable para niños pequeños y bebés.

Calatayud, junto a Elena Navarro, su mujer, son los creadores de la marca Pocosmocos con la que han patentado este aparato que cambio su vida mientras la última etapa deportiva del jugador en Hungría. «Cuando llegamos el pequeño tenía tres semanas y desesperados porque no comía ni dormía y estábamos allí solos nos hablaron de este sistema, aunque al principio no nos atrevíamos porque no nos creíamos que algo enchufado a la aspiradora pudiese ir a la nariz de nuestro bebé lo probamos y nos cambió la vida, fue un alivio», dice el exjugador.

Tanto, que cuando volvieron a Antequera echaron más de uno en la maleta para compartirlo con sus amigos. «Comenzaron a pedirnos más pero en España era imposible encontrarlo por eso pensamos comercializarlo y que más padres pudieran conocerlo», explica Elena. Y así, con el boca a boca, comenzó a hablarse de Pocosmocos, un pequeño tubo que se conecta a la aspiradora que tenemos en casa y que, con ponerlo un segundo en la entrada de la nariz, sin introducirlo, se puede acabar con la molestia de los mocos. «Es un sistema creado por un pediatra, con sus certificaciones de sanidad y que está patentado y fabricado en Europa, de hecho, se utiliza en muchísimos países de Centroeuropa, realizado con un plástico quirúrgico libre de alérgenos y la clave está en los dos filtros que contiene y que regula la succión no superando los 0,2 bar», detallan.

Actualmente, en el mercado español están los sacamocos de pera o de succión que debes introducir en la nariz del niño. «Lo mejor no es solo la efectividad sino también la comodidad y rapidez, además deja la zona mucho más limpia evitando las infecciones que se pueden dar con la acumulación de mucosidad y también respiran mucho mejor para que el pequeño y por supuesto los padres puedan descansar», dice Elena.Un sistema que pueda utilizarse desde recién nacidos hasta personas mayores. «No tiene edad, el otro día fui al vestuario del Málaga para dárselo a varios jugadores que son padres y el médico se quedó uno porque cuando llega invierno es muy útil y mucho más efectivo también evitas sonarte tantas veces y las irritaciones en la nariz», dice Calatayud.

«Un sistema que sólo necesita limpiarse con agua, sin recambios y que puede durar siempre si se hace un uso correcto. !Muchos se sorprenden y piensan cómo voy a conectar eso a la aspiradora y ponérselo a mi bebé, nosotros nos preguntamos también eso cuando nos lo comentaron por eso siempre decimos que primero lo prueben los papás para que vean cómo funciona y que la succión es mínima pero suficiente para dejar las fosas nasales despejadas», explica Elena.

La primera parada empresarial de la pareja ha sido la Feria Internacional de Puericultura en Ifema Madrid donde Pocosmocos ha despertado el interés de los organizadores. Pocosmocos es ya uno más de la familia del exportero malagueño. «Este proyecto somos nosotros por eso nos hemos dibujado en el logo con los pequeños porque este invento ha sido un alivio para la familia y queremos que lo sea para muchas más», finalizan.