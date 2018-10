Por Mi Pueblo trabaja ya para tener listas en más puntos de la Costa

Exalcaldes y exconcejales del PP y del PSOE que estuvieron al frente de algunos de los municipios más poblados de la provincia han empezado a configurar una creciente lista de agrupaciones que, bajo el paraguas de Por Mi Pueblo, amenaza con abrir aún más los abanicos plenarios ante las elecciones del próximo mes de mayo. A la actividad política que Antonio Souvirón ha empezado a ejercer en Vélez Málaga habría que incorporarle para estas próximas semanas al histórico Pedro Fernández Montes, «harto de esperar a la gestora del PP en Torremolinos».

Los actuales coordinadores de Por Mi Pueblo reconocen que actualmente, además de gobernar bajo estas siglas en Benamocarra y Moclinejo, y de tener a su candidato en Rincón de la Victoria, José María Gómez, como edil en el gobierno, ya trabajan en los dos municipios mencionados y en localidades como Benalmádena o Frigiliana. El propio Gómez explica que está muy avanzada la constitución de agrupaciones en Nerja y Alcaucín y que en Ronda existe un acercamiento el también exalcalde Antonio Marín Lara «Toti».

«Nosotros no vamos a por nadie. No actuamos como a veces los grandes partidos, que van a pescar y a quitarle candidatos a otras formaciones. Pero lo cierto es que no dejamos de crecer desde hace ya meses, cada vez se nos unen más y más personas. Algo está pasando, más allá de la irrupción de los nuevos partidos nacionales que ya conocemos. Al menos aquí en Málaga nuestro mensaje ha calado, el de que tiene que haber un partido independiente que, sin las directrices que impone el aparato cuando la formación es nacional o autonómica, defienda en cada pueblo a sus ciudadanos», argumenta el edil rinconero.

Por Mi Pueblo se autoproclama como un partido «que es fruto del descontento generalizado con los grandes partidos». Y, como ejemplo de su enorme potencial, sitúa al exalcalde veleño Antonio Souviron y el enorme interés que en pocas semanas ha despertado en la capital axárquica. «Él está trabajando bastante. Además de su experiencia, tiene un trato hacia los pequeños núcleos que conforman la capital de la Axarquía que durante toda una década han estado echando de menos muchísimos ciudadanos», añade Gómez.

Con un perfil bien diferente ha contactado el torremolinense Pedro Fernández Montes con Por Mi Pueblo. Su paréntesis en la política activa ha sido mucho más corto, pero tanto él como sus más directos colaboradores se han hartado «de la pasividad» de la dirección del PP respecto al trabajo en el Ayuntamiento. Tras establecer un primer diálogo con el alcalde de Benamocarra, Abdeslam Lucena, Fernández Montes ha puesto fecha a su continuidad en el PP. Lo mismo que en su día condujo al mocarreño hasta unas siglas independientes.

«Nos han indicado que el Partido Popular de Torremolinos ha tomado una deriva peligrosa, hacia un grupo de personas que son muy afines al aparato pero que no se preocupan por el día a día de la ciudadanía y de esos verdaderos problemas de la gente de a pie. Es lo mismo que ha ocurrido en tantos y tantos sitios. No es culpa de los líderes locales, sino de las directrices que marcan del provincial y que muchas veces son decisiones erróneas, de dirigir la política local desde el sillón en Málaga», admite otro de los líderes que con las siglas de Por Mi Pueblo ya desarrolla su labor en la Costa del Sol más occidental.

Como ya avanzó este periódico, a la ya larga lista de municipios axárquicos donde Por Mi Pueblo concurrirá a las municipales se le empiezan a añadir nombres de enclaves entre Málaga y Marbella. El primero fue Benalmádena, con el exedil del PP José Antonio Serrano Carvajal como impulsor.