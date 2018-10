El Caminito del Rey reabrirá la semana que viene

Por motivo de los graves desperfectos ocasionados por las fuertes lluvias estos días atrás que han obligado incluso a cerrar el Caminito del Rey, la diputada de Medio Ambiente y Promoción del Territorio, Marina Bravo, el diputado de Fomento e Infraestructuras, Francisco Oblaré y los alcaldes de los municipios de Álora y Ardales se han reunido en la Diputación para tratar temas respectos a los daños ocasionados por la zona y a la reapertura del Caminito del Rey.

"El Caminito no se ha visto dañado y ha respondido muy bien, tanto el Centro de Recepción y las obras de su alrededor como las propias pasarelas del camino", ha afirmado Bravo asegurando que, salvo cualquier fenómeno meteorológico desfavorable, reabrirá sus puertas el próximo martes ya que "los daños por piedras que han caído y por suciedad se están eliminando".

La carretera que une una entrada con la otra sí ha sufrido bastantes daños, por lo que el autobús de línea que actuaba como lanzadera ha sido cancelado hasta la reparación de las infraestructuras. Por ello, todo aquel que no esté de acuerdo con la situación de la lanzadera podrá solicitar la devolución de la entrada, ha declarado la diputada. Asimismo, aquel que no renuncie a su entrada contará con un sistema de lanzadera que transportará a los visitante. El servicio tendrá un coste de 4 euros al tratarse de un servicio adicional privado que en vez de tardar los 20 minutos habituales, al hacer un recorrido más largo, empleará una hora y cuarto. Por ello, aconsejan dejar el coche en la salida del caminito para realizar de primeras el trayecto en la lanzadera y así, cuando finalicen la ruta no tengan que esperar lo que tarde el autobús además del tiempo del recorrido

Según ha informado Francisco Oblaré, las carreteras más afectadas son las de acceso desde Ardales hasta el Centro de Interpretación del Caminito del Rey y la del Centro de Interpretación hacia el sur hasta la barriada del Chorro, por la gran cantidad que ha bajado desde el Arroyo del Granado

"Yendo todo bien, sin que vuelvan a caer lluvias persistentes que impidan los servicios de obras, los técnicos han valorado mínimo un mes de obra para recuperar la carretera", ha manifestado el diputado mientras que respecto a la valoración de los daños en la zona, entre la carretera 5403 y la 4400, en la parte de Bobastro, se invertirá casi 4 millones de euros repartidos en daños de emergencia como la caída de un puente, en terminar las obras y dejar las carreteras como estaban

"Desde Fomento e Infraestructuras se está trabajando principalmente en la zona de la Serranía de Ronda y dando atención técnica a muchos municipios y alcaldes que necesitan valorar los daños ocasionados por el temporal", ha concluido Oblaré.

Finalmente, tanto Mª del Mar González Vera como José Sánchez Moreno, alcaldes de Ardales y Álora, respectívamente, han lamentado los cortes de carreteras y que los visitantes no puedan realizar el camino con normalidad. También, aunque esperan que las labores de reparación tarden lo menos posible han remarcado la urgencia que tienen los ayuntamientos para mantener ese "ímpetu ecónomico que se ha visto paralizado".

Tras la rueda de dudas, la diputada, Marina Bravo ha querido finalizar pidiendo paciencia: "Hasta navidad, siendo precavidos, es posible que no esté todo restablecido con normalidad".