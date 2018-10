Las empresas se vuelcan con los pueblos afectados por las inundaciones

Los estragos que causó la gota fría el pasado fin de semana están sacando el lado más solidario de varias empresas que bien están aportando o bien recogiendo productos para enviarlos a municipios que se vieron afectados por las inundaciones.

Una de ellas es IC Grupo, que ha comenzado hoy una campaña para tratar de reponer los 3.000 libros que el Instituto de Educación Secundaria Camilo José Cela, en Campillos, ha perdido. Ayer, explica el responsable de Marketing y Comunicación de la empresa, Ismael Gálvez, les llegó la noticia y esta mañana han iniciado esta recogida a la que han puesto como fecha máxima para participar el 12 de noviembre.

Para ello, están incitando a las más de 300 editoriales que trabajan con ellos a que envíen los ejemplares que ya no tienen salida en el mercado editorial; y harán una aportación propia. Además, instan a particulares a que "si en tu estantería hay un libro que ya no uses o que desde hace tiempo no recibe lecturas" le den una segunda oportunidad. En este sentido, las mayores pérdidas han sido de literatura juvenil.

"Campillo nos necesita", defienden, detallando que todo el que quiera participar puede enviar los libros a sus instalaciones de calle Cueva de Viera, 2, en Antequera o llevarlas personalmente. Su objetivo es llegar a esos 3.000 ejemplares que ha perdido la biblioteca del instituto, pero Gálvez cree que se va a superar con creces, pues en las pocas horas que lleva la campaña activa ya han recibido respuestas favorables.

Así, explica que si consiguen unos 5.000 esos 2.000 restantes los donarán a plataformas de voluntariados para que lleguen a familias desfavorecidas. Mientras que si se superan los 5.000 se pondrán en contacto son sus socios nacionales e internacionales para que estos libros puedan llegar, incluso a Latinoamérica.



Productos de primera necesidad

Por su parte, Loterías Boquerón de Oro, en la calle Lagunillas de la capital, ha organizado una recogida de agua embotellada. "Tenemos conocidos en Teba que nos cuentan que tardarán casi un mes en recuperar el abastecimiento de agua y por ello están buscando agua", señala Francisco Pérez Segovia, responsable de la administración. Con esta petición de auxilio, esta administración de lotería comenzó ayer su campaña y ya llevan recogidos unos 500 litros en menos de 24 horas.

Así, detallan que quien quiera aportar su granito de arena puede dirigirse al local, ubicado en calle Lagunillas, 66, y llevar botellas o comprarlas allí mismo a precio de coste. El horario es de 08.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas todos los días.

No hay ningún máximo, así que seguirán recogiendo agua hasta que Teba diga que no necesita más. En ese momento, explican que el excedente que tengan lo donarán a alguna asociación.

Por otro lado, Meridiano Seguros ha contribuido con Campillos aportando un palet de detergente y otro de aceite de oliva. Estos se han situado en la nave del camino del Chorrillo que el Ayuntamiento ha habilitado y están disponibles para cualquier vecino que lo necesite, han recalcado.

Además, los ayuntamientos de ambos municipios, Teba y Campillos, han habilitado cuentas bancarias para canalizar las ayudas.