El juez ordena repetir el pleno de la moción de censura en Alhaurín el Grande

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Málaga ha dictado una sentencia en la que estima el recurso presentado por la oposición en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande contra el acto de levantar la sesión plenaria para debatir una moción de censura y acuerda que dicha iniciativa se vote. Tanto PSOE como IU han pedido a la alcaldesa, Antonia Ledesma, que convoque el pleno "ya".

El pleno para debatir la moción de censura se celebró el día 25 de enero del pasado año 2017 y esta moción no se llegó a votar ni a debatir porque la sesión plenaria se desarrolló desde el principio con desacuerdo entre los distintos partidos sobre la formación de la Mesa de Edad.

En la sentencia de dicho juzgado, que se puede recurrir, se considera que la Mesa de edad y, sobre todo, el concejal Francisco Guerrero "no debió interrumpir ni mucho menos dar por finalizado el pleno", apuntando que con esa decisión "se vulneró el derecho fundamental contenido en el artículo 23 de la Constitución", invocado por los miembros de la oposición en su recurso y en su demanda.

Por tanto, el juzgado dice en sus fundamentos de derechos que debe "anularse la decisión del concejal, debiendo reponerse las actuaciones al momento en que quedó interrumpida por el antes citado, continuando la sesión limitándose a comprobar la concurrencia de los once ediles suscribientes para la presentación de la moción de censura y que el número alcanzaba la mayoría absoluta necesaria prevista".

Asimismo, se insta a que la Mesa dé la palabra, "en su caso, durante un breve tiempo, si estuvieren presentes", a la candidata a la Alcaldía, a la alcaldesa y a los portavoces de los grupos municipales, "debiendo seguidamente someterse a votación la moción de censura".

PSOE

El secretario general del PSOE de Alhaurín el Grande y portavoz municipal, Luis Miguel Molina, ha declarado tras conocer la decisión favorable de la sentencia que "no hay más salida que la convocatoria de un nuevo pleno con la mayor rapidez y que se vote la moción de censura". "No hay otra salida para un Gobierno municipal que no tiene legitimidad política para seguir ocupando ese lugar", ha dicho.

"Los argumentos de Por Alhaurín, ahora PP, han sido desmontados jurídicamente, aunque ya carecían de legitimidad política", ha agregado Molina, quien ha insistido en que "no hay justificación para presentar el recurso. La alcaldesa debe convocar el pleno ya". Los socialistas han explicado en un comunicado que la justicia "ha dado la razón a los grupos que firmaron la moción de censura en enero de 2017", apuntando que el juez sostiene que "el concejal de Por Alhaurín de la mesa de edad no debió levantar la sesión y se debió votar".

IU

"El fallo del Tribunal Contencioso Administrativo número 6 de Málaga ha venido a darle la razón a los concejales que presentaron la moción de censura en Alhaurin el Grande", ha destacado la concejala de Izquierda Unida en ese municipio, Teresa Sánchez. La edil, que hubiera sido investida alcaldesa, entiende que Toñi Ledesma "ostenta de manera ilegítima ese cargo y acusa también al Partido Popular de provocar un daño irreparable al municipio poniendo en marcha una expulsión expres". Sánchez ha acusado también al PP "de provocar un daño irreparable al municipio poniendo en marcha una expulsión expres".