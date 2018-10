Los vecinos afectados por la gota fría marcharán sobre Madrid

El alcalde de Teba, Cristóbal Corral, ha anunciado que van a fletar autobuses para asistir estan en Madrid cuando se celebre el Consejo de Ministros en el que esperan que se apruebe la declaración de zona catastrófica para los municipios afectados por la gota fría hace semana y media.

"Tenemos que estar allí y en principio también van a ir vecinos de Campillos, Ardales, Alameda y Almargen" ha manifestado Cristóbal Corral.

El regidor de Teba también ha manifestado que van a dar a conocer su situación a los conductores que circulen este martes por la carretera A-357, entre Ronda y Málaga, una de las que soporta mayor tráfico de la provincia.

Los alcaldes de los municipios afectados han firmado un escrito por el que piden que se eliminen las peonadas para que los trabajadores del campo afectados por las lluvias tengan acceso al subsidio.

Asimismo han solicitado un plan de empleo extraordinario para los municipios afectados por la gota fría.

Por otra parte, el alcalde de Teba ha anunciado que el PSOE de la localidad ha decidido que no va a nombrar interventores, ni apoderados y que no va hacer ningún tipo de campaña electoral en el municipio hasta que no se apruebe la declaración de zona catastrófica.

Los vecinos de Teba mantienen el encierro en la iglesia del pueblo y celebrarán una nueva asamblea el martes a las diez de la mañana y posteriormente visitarán Huerto de Torro, una de las zonas más afectadas del municipio.