El Gobierno declarará el viernes zona catastrófica a los municipios afectados por el temporal

Critica la actitud de los alcaldes de Teba y Campillos, por utilizar esta "desgracia" para lograr "beneficio electoral".

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha anunciado este martes que el Consejo de Ministros aprobará en su reunión de este viernes la declaración de zona catastrófica por el temporal de lluvias registrado entre el 20 y el 22 de octubre en más de 50 municipios de las provincias de Málaga y Sevilla.

En declaraciones a los medios en Sevilla, en el marco de un almuerzo -coloquio en el que ha participado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, Gómez de Celis ha explicado que con dicha declaración se abre la tramitación de ayudas para empresas, personalidades jurídicas e instituciones que se hayan visto afectadas.

No obstante, el delegado del Gobierno ha querido dejar claro que desde el día después a las inundaciones el Gobierno de Pedro Sánchez ya comunicó a los alcaldes que las ayudas estaban "abiertas directamente a los particulares".

Por ello, ha considerado "muy triste" que haya alcaldes que no estén informando "de manera veraz" a sus vecinos y utilicen esta "desgracia" para intentar conseguir "beneficio electoral", en alusión a las concentraciones de protesta que han realizado vecinos de localidades afectadas, como Teba y Campillos.

"A los alcaldes de las zonas afectadas se les informó en reuniones en las subdelegaciones de Sevilla y Málaga, celebradas un día después de las inundaciones, sobre que el decreto de emergencias de 2005 recoge que ellos tenían que ser los catalizadores de las demandas de los afectados", ha explicado el delegado del Gobierno.

Así, tras insistir en que los ayuntamientos tienen que recoger las solicitudes de los afectados, Gómez de Celis ha considerado que los que no lo han hecho ha sido por "desidia" o por utilizar "la vía de la reivindicación". "Es respetable pero no legítimo porque no están informando a sus vecinos", ha zanjado.