Los afectados por el temporal cortan la A-384 y confirman que este viernes se concentrarán en Madrid

Representantes de los ayuntamientos y vecinos afectados por el temporal han trasladado hoy sus reivindicaciones a la carretera de Jerez-Cartagena, la A-384 que discurre por el municipio de Campillos, para exigir al Gobierno central la declaración de zona catastrófica.

A las once y media de la mañana han cortado al tráfico esta vía a modo de protesta, como ya hicieran ayer en la A-357. "Hicimos un trabajo descomunal para recabar la información en medio de todas las tareas de limpieza y nos defraudaron al no tener la declaración ese mismo viernes, nos engañaron y por eso comenzamos los encierros e iremos intensificando las acciones reivindicativas para que se haga justicia", ha dicho el alcalde de Campillos, Francisco Guerrero, a pie de carretera.

A pesar del anuncio del Gobierno central de que esa declaración llegará este próximo viernes, el responsable del Ayuntamiento de Campillos asegura que seguirán con las reivindicaciones. "Ya nos han engañado una vez y podrían volver a hacerlo por eso no vamos a parar y este viernes estaremos en Madrid con los autobuses que fletaremos desde las dos localidades, porque las palabras se las lleva el viento", ha detallado.

Por su parte, el alcalde de Teba, Cristóbal Corral, ha agradecido a todos los que han ayudado en esta tragedia. "Solo el que lo ha vivido sabe lo que ha pasado y si hubieran estado declararían en un minuto la zona catastrófica", ha especificado el regidor que asegura que estos días se ha demostrado que "la lucha es el único camino".

Corral ha recordado que la semana posterior al temporal le prometieron que los auspiciarían, pero la ayuda aún no ha llegado. "Si no hubiésemos puesto a nuestros pueblos en pie y no nos hubiéramos movilizado no estaríamos en la agenda política; por eso, no nos vamos a quedar en la declaración estaremos pendientes de que las ayudas realmente lleguen a las familias que lo han perdido todo", ha finalizado Corral.