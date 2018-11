"Si el real decreto no responde a nuestra situación volveremos a salir a las calles"

Entiende que la situación de las aprobaciones se ha politizado por las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre

­La noche del 20 al 21 de octubre de 2018 quedará grabada en la historia del municipio de Campillos que vivió unas horas terroríficas debido a la gran tromba de agua caída que provocó una riada por varias zonas del pueblo. Tras tres semanas de aquella fatídica noche y de la lucha por volver a la situación de normalidad el alcalde de Campillos, Francisco Guerrero, realizó una valoración de la situación actual.

Tras varias semanas, ¿cómo diría que han transcurrido en el municipio?

Durante las dos primeras semanas el mayor esfuerzo se dedicó a la limpieza del barro y la suciedad, además, a las dos semanas tuvimos una crisis por la rotura de la tubería de agua, que ya está reestablecida. Son dos crisis muy graves que se produjeron a la vez. Queda mucho en infraestructura y vía pública y caminos que se encuentran muy dañados todavía.

¿Cuál diría que es la situación actual de Campillos?

En estos momentos, gracias a la ayuda de más de 500 personas, podemos decir que la situación de limpieza se ha normalizado en muchas zonas. Sin embargo, nos encontramos con la situación de más de 1.000 viviendas que en algunos casos lo han perdido absolutamente todo. En cuanto a los vehículos son más de 500 que se contabilizan como dañados.

¿Qué puede hacer actualmente un vecino que cuenta con daños materiales para recuperar la situación anterior al desastre?

Ya hemos realizado un buzoneo a los vecinos para que sepan que cuentan con una oficina de atención en el Ayuntamiento (UNED) donde de lunes a viernes pueden acudir para que se les realice una valoración de daños. Estos daños depende de si están cubiertos por su seguro o no. En caso de que no estén cubiertos, pueden responder mediante el decreto 307/2005 de la Junta de Andalucía. Sin embargo, entendemos que esto es insuficiente pues las cuantías son de 10.000 euros para daños estructurales (de los cuales no contamos), 5.000 euros para daños no estructurales (que son la mayoría) y 2.580 euros para daños en enseres. Esto es muy insuficiente para la realidad vivida en Campillos, por lo que esperamos que el real decreto del Consejo de Ministros complemente estas partidas. También cubre este decreto a comercios e industrias que cuenten con seguro y estén legalmente establecidas por un importe máximo de hasta 8.000 euros.

¿Cuál es la valoración actual económica de daños con que cuentan?

En un primer momento ya se realizó una valoración de esta tragedia y para ello se abrió la oficina y en menos de 48 horas se hizo una estimación de 23 millones de euros, pero se quedaron más de 500 viviendas sin contabilizar por lo que entendemos que la cantidad real puede estar alrededor de los 30 millones de euros. En la primera valoración, 9 millones de euros correspondía a infraestructura pública, 5 millones a daños en viviendas y 6 millones al sector agrícola. No se contabilizaban todavía los daños en carreteras.

El Ayuntamiento de Campillos ha manifestado este tiempo su malestar por la declaración de zona afectada por la emergencia ¿Nos podría explicar esto?

El decreto de la Junta de Andalucía se aprobó una vez salieron las primeras movilizaciones, las ayudas para las carreteras se aprobaron cuando realizamos los cortes en las vías y tuvimos que llegar a Madrid para que el Consejo de Ministros reconozca la situación y apruebe las ayudas. Que por cierto, todavía no se ha publicado en el BOE y esto nos hace pensar, que ojalá no sea así, que pretenden sacar una complementación al decreto que aprobó la Junta de Andalucía. Si esto fuese así tendríamos que volver a movilizarnos porque sectores como la agricultura quedarían excluidos del mismo.

¿Piensa que se ha politizado esta situación?

Desde nuestro punto de vista por lo que he explicado anteriormente y por las declaraciones de la ministra, entendemos que todo esto tiene un tinte político pues se ha querido alinear al proceso de las elecciones del 2 de diciembre de las cuales nosotros siempre hemos intentado desmarcarnos.

Un punto positivo ha sido la solidaridad vivida.

La verdad que después de la tragedia este hecho ha permitido que el municipio se encuentre más unido que nunca y hemos recibido la colaboración de cientos de personas de Andalucía y varios puntos de España.