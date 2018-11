La Antequerana repartió mantecados por una peseta

La Antequerana conmemoró la pasada semana su 130 aniversario con 500 kilogramos de mantecados a peseta y media el kilo, una iniciativa que reunió a decenas de antequeranos y vecinos de las localidades de la comarca para adquirir su bolsa de mantecados de canela.

Ésta es «una idea que ha sobrepasado las expectativas» aseguraba el gerente de La Antequera, Juan Paradas. Y es que a media mañana ya se habían vendido cerca de 400 kilogramos de mantecado. «Llegué a las nueve de la mañana y estaba la cafetería llena con una cola que llegaba hasta la puerta, esperaba menos gente, pero desde que se abrió ha estado lleno», explicó.

«Esto no se ha visto en ningún lado», afirmó uno de los vecinos de Antequera que acudió a recoger su bolsa de mantecados con las monedas que desparecieron hace ya más de 15 años. Pero no solo de Antequera llegaron los compradores, un vecino de Sierra de Yeguas, Jesús Castro, se trasladó hoy hasta la ciudad para recoger sus polvorones. «Ya he comprado mis mantecados por una peseta y cincuenta céntimos de peseta, me lo dijo un amigo y aquí he venido», comentó.

Paradas, que hace un año rescataba los datos de La Antequerana en 1888 para crear su nuevo lote para la celebración de los 130 años en el mercado, descubrió que la diferencia de precio entre ese año y el momento actual era considerable y decidió poner en marcha esta apuesta que quedará en el recuerdo de esta empresa centenaria de calle Merecillas. «A partir de hoy, y a pesar de que la moneda actual es el euro, el establecimiento contará con un cuadro en el que se podrán visualizar todas las monedas recaudadas el 8 de noviembre de 2018», informó el gerente.

Por su parte, el responsable de Marketing y Producción de la empresa, Guillermo Ramos explicaba que «ésta fue una mañana de no parar pero que hemos hecho con mucha ilusión porque la gente ha venido encantada y pasándolo bien», señaló.

La Antequerana producirá este año más de 350.000 toneladas de dulces típicos navideños.