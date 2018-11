Ciudadanos es la "única oportunidad" para lograr el cambio en Andalucía

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, Juan Marín, se ha mostrado hoy convencido de que otras fuerzas políticas que quieren el cambio saben que la "única posibilidad" es con su partido, que se sentará a hablar con otras formaciones para "liderar el cambio".

En declaraciones a los periodistas durante la visita a la cooperativa agroalimentaria DCOOP en Antequera, Marín ha dicho que "todas las tendencias de los últimos meses dicen que los andaluces quieren un gobierno limpio y que genere ilusión, y ese cambio va a llegar".

"Estoy convencido de que otras fuerzas políticas que quieren el cambio saben que la única posibilidad es con Ciudadanos", ha argumentado el líder andaluz de la formación naranja, que ha añadido: "El Partido Popular ya sabemos lo que ha venido haciendo hasta ahora y el PSOE ni os cuento".

Para Marín,"ahora hay una gran oportunidad de demostrar que hay interés en que Andalucía salga adelante y deje atrás muchos años de gestión ineficaz de corrupción política, y pasa por que "Ciudadanos se ponga al frente de ese cambio que están esperando los andaluces", ha zanjado.

Marín, que ha visitado la cooperativa junto al número uno de la lista por Málaga, Javier Imbroda, ha apostado por que el de la aceituna se convierta en Andalucía en un "sector fundamental" para la creación de empleo y riqueza, ya que la región aspira a seguir siendo el primer productor de aceite del mundo.

"Estamos en una cooperativa de cooperativas que es líder a nivel mundial y de la que estamos tremendamente orgullosos, porque están fijando la población del territorio y creando riqueza", ha dicho Marín, que ha abordado con el presidente de DCOOP, Antonio Luque, las dificultades de los agricultores para salir a los mercados y producir un aceite de calidad.

El candidato de Ciudadanos ha subrayado "lo que ha beneficiado a este sector la eliminación del impuesto de sucesiones y otras muchas medidas como la eliminación de trabas adminstrativas".

"Andalucía tiene una gran oportunidad si somos capaces de concentrar la producción, de abrir nuevos mercados y eliminar trabas administrativas y garantizar el agua", ha propuesto Marín, que ha abogado por una administración que "ponga los medios y mecanismos para que el sector aspire a un mayor grado de crecimiento en el volumen de la empresa para ser competitivos en mercados externos".

El candidato ha insistido en que el 2 de diciembre "va a haber una gran oportunidad de ponerse al lado de agricultores y ganaderos, del talento, de la capacidad de innovación y ser competitivos".

Por su parte Imbroda ha lamentado que el PSOE "sea alérgico a la prosperidad porque no la sabe generar" y ha criticado "todas las trabas e impedimentos que este gobierno socialista a lo largo de las décadas ha ido poniendo a todo el emprendimiento que nuestra gente ha querido desarrollar".

Ha puesto como ejemplo que DCOOP, a pesar de ello, "ha sido capaz de sobreponerse y ser referencia mundial, no solo en aceite de oliva sino también en aceituna de mesa", comprando en Estados Unidos dos plantas que hoy en día producen el aceite que también es líder en aquel país, ha explicado.

"Habría que pedirle al gobierno, y será así cuando Ciudadanos gobierne, el facilitar, apoyar y ayudar, no impedir, no poner trabas y no tratar de fastidiar tanto desarrollo, talento y producto de primer nivel mundial que tenemos en Andalucía", ha finalizado el candidato por Málaga.