Ruiz Espejo dice que el quirófano del Guadalhorce podrá abrir en diciembre

El candidato socialista al Parlamento andaluz, José Luis Ruiz Espejo, anunció ayer en Cártama que el primer quirófano del Hospital del Guadalhorce podrá entrar en funcionamiento la segunda quincena de diciembre. «En el día de ayer Endesa procedió a la descarga de la línea y a dar potencia a este hospital, esto hará que la Consejería de Salud pueda abrir el primer quirófano del 10 al 15 de diciembre e ir avanzando en la apertura definitiva de esta infraestructura», detalló.

Ruiz Espejo explicó las propuestas educativas, sanitarias y de ampliación de derechos están incluidas en el programa electoral socialista. «Queremos convertir la igualdad de oportunidades en el principio máximo para extenderlo a todas las etapas educativas desde 0 años hasta la universidad, saben que el compromiso del PSOE es extender la gratuidad de los libros de texto de los 3 a los 6 años, de manera que en toda la etapa educativa no suponga un desembolso para las familias».

Además, añadió que «se proporcionarán los bonos de transporte para que los desplazamientos a los centros esté bonificado. No queremos que, por falta de recursos, no haya ningún alumno que teniendo capacidad no pueda realizar su formación superior, es un principio irrenunciable para el PSOE».