Mollina ya es tierra de Playmobil

Seis artistas de Playmobil se han unido en Mollina, para realizar un diorama que cuenta con más de 700 figuras representativas y customizadas, más de 400 de animales y cerca de 3.000 que permiten recrear un nuevo espacio con mucho atractivo para el Museo de los Belenes que ya el pasado año recibió a más de 55.000 personas llegadas desde todos los puntos de Andalucía, España y de otros países

La fiebre de los Playmobil continúa en la comarca de Antequera y ahora es Mollina la que desde esta semana cuenta con un diorama en el Museo de Belenes customizado para la ocasión.

Y es que ya no se puede decir que solo Antequera vive por esta pasión, también desde el pasado jueves el Museo de Belenes se ha unido a esta iniciativa que tanto gusta no solo a niñas y niños, sino también a personas de toda edad.

«Han sido muchas horas, sobretodo de madrugadas y una semana entera lo que han tardado los seis artistas en realizar este diorama» informó Ana Caballero, la vicepresidenta y patrona fundadora de la Fundación Díaz Caballero, quien ostenta el Museo de Belenes de Mollina. Un diorama que cuenta con más de 700 piezas de personajes, más de 400 de animales y otras tantas que sirven para recrear las escenas. En total, «más de 4.000 elementos que han servido para exponer este diorama de 44 metros cuadrados, todo con figuras customizadas» , afirmó Ana Caballero. La instalación ha nacido de la pasión por el arte, la que tiene en sí los belenes de este museo, con la que representa el diseño y la recreación de un diorama de Playmobil. «Tenemos personas conocidas con Juan Trujillo que también tienen que ver con los dioramas de los belenes, es por esto que nos pareció una buena idea poner en marcha esta iniciativa, ya que este también es un arte», reconocía Ana Caballero, quien indicó que esta exposición no formará parte del circuito permanente del museo y que quedará expuesta hasta el 28 de febrero de 2019.

Este diorama de Playmobil, uno de los más completos que se han diseñado, si bien, no se encuentra inscrito dentro del Concurso Nacional de Playmobil, ha sido diseñado y recreado por Juan Trujillo (Antequera), Miguel Ángel de las Heras (Almería), Francisco Manuel Fernández (Utrera), José Antonio Rodríguez (Málaga), Javier Jiménez (Marbella) y Javier Pulido (Arjona).

El Museo de Belenes de Mollina acaba de cumplir un año de visitas, un periodo en el que ya han pasado por sus instalaciones más de 55.000 personas y que nació con el objetivo de ser «un refugio para el arte y la tradición de los belenes. Ya que hoy nos encontramos con que un belenista artista no tiene un espacio donde poder guardar su arte, de esta manera nosotros nos encargamos de restaurarlos, reconstruirlos y exponerlos para que todo el mundo pueda contemplar este arte», exponía con gran pasión Ana Caballero.

Para la vicepresidenta de la Fundación Díaz Caballero y el resto de miembros de dicho colectivo, el fin último «que tenemos junto con otras fundaciones de otros países como Alemania o Italia, es que se reconozca el arte de los belenistas y se haga mediante la otorgación del reconocimiento de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, para lo cual ya hemos iniciado los trámites pertinentes».

El Museo de Belenes de Mollina cuenta con 7 salas expositivas y más de 2.000 piezas expuestas, de las cuales, el 90 por ciento son de palillo, «es decir, que han sido construidas de manera que son irrepetibles y únicas, por lo que no se puede imitar», reconocía Ana Caballero, para quien este museo ya no solo es un espacio expositivo de gran nivel de arte, sino que pretende que sea, además, «un lugar donde los alumnos de los centros escolares puedan aprender sobre perspectiva, colores, punto de fuga, etc. y otras cuestiones que deben ir investigando a través del cuaderno de aprendizaje que se les entrega antes de la visita al Museo de Belenes».

Actualmente este espacio expositivo se ha convertido en un referente del arte de los belenes no solo en la comarca de Antequera, sino también en Andalucía, por lo que la Fundación Díaz Caballero entiende que la unión con el proyecto de Playmobil permitirá un mayor reconocimiento del Museo de Belenes.