Movilización en Mollina ante la negativa de Salud a otro equipo médico

Vecinos de Mollina, Humilladero, Alameda y Fuente de Piedra cerrarán este lunes un calendario de movilizaciones para exigir a la Junta de Andalucía un segundo equipo médico para los más de 12.000 habitantes de esta zona que actualmente tienen una sola unidad, entre las tres de la tarde y las ocho de la mañana del día siguiente.

El pasado viernes hubo una reunión en el Hospital de Antequera con la gerencia del Área Sanitaria y los alcaldes de Fuente de Piedra, Mollina y Alameda, y una concejala de Humilladero, a la que finalmente no dejaron acceder a los miembros de la plataforma vecinal. «Nos invitaron a la reunión pero no nos dejan entrar y nos dicen que pidamos otra reunión con la gerencia; es la segunda vez», dijo Diego Romero, representante del colectivo vecinal que la pasada semana se manifestó a las puertas del centro de salud de Mollina para mostrar su rechazo a la situación sanitaria de esta zona de la comarca, que califican de insuficiente.

«Estos días ha habido un incendio en Humilladero y la ambulancia no llegó; la Guardia Civil tuvo que llevar al herido al centro sanitario», detalló Romero, quien explicó que cuando surge una urgencia y el equipo que hay actualmente tiene que salir «nos quedamos sin médico que atienda a los pacientes en el centro de salud y no pueden acudir si surge otra urgencia».

Por ello no descartan encerrarse en el centro para hacer visibles sus reivindicaciones y apoyar a los profesionales que allí trabajan. Romero incidió en que ya han trasladado esta situación a los alcaldes. Añadió que se sienten abandonados ante un problema en el que, dijo, se juegan la vida los habitantes de estos municipios. «Queremos terminar con los casos que ya se han dado de llegar al centro de salud con una urgencia y que no esté el equipo médico de urgencias porque ha salido; y no nos importa que sea campaña electoral porque los enfermos de estos cuatro pueblos necesitarán atención médica también durante la campaña», dijo.

Por su parte el alcalde Mollina, Eugenio Sevillano, aseguró que en la reunión pudieron ver los datos de salidas de la unidad actual. «No cumplimos con los parámetros que pide la Junta para contar con un segundo equipo médico de urgencia, pero hay buena voluntad por parte de Salud y la gerencia del Área de buscar una solución, además insistimos en que a los Ayuntamientos no ha llegado ninguna queja formal», dijo el regidor.

La solución pasa, según Sevillano, por incluir un segundo médico de urgencias dentro del plan de ampliación de profesionales médicos que tiene la Junta hasta el 2020 y que ya ha ampliado el número de profesionales de atención primaria en Alameda y Mollina.

El gerente del Área Sanitaria Norte de Málaga, José Antonio Ruiz, afirma que la atención urgente en la Unidad de Gestión Clínica de Mollina, que engloba Mollina, Alameda, Fuente Piedra y Humilladero, está garantizada al contar con un punto de urgencias en el centro de salud de Mollina de 15.00 a 08.00 horas, de lunes a viernes; y de 24 horas los fines de semana y festivos, además de un equipo móvil de atención en vía pública y domicilio, de 09.00 a 21.00 horas todos los días de la semana.

José Antonio Ruiz, le ha explicado a los alcaldes que la distribución de los recursos para la atención urgente extrahospitalaria responde a los criterios establecidos en el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias en función del tamaño poblacional y la distribución geográfica de los núcleos habitados. Aún así afirma que se va a seguir trabajando para mejorarla asistencia y les emplaza a nuevas reuniones.