Atracan de madrugada el Burger King del centro de Antequera

Los trabajadores del restaurante que la cadena Burger King tiene en el centro de Antequera no lo olvidarán en mucho tiempo. Dos individuos amenazaron a cuatro empleados a punta de cuchillo y tres resultaron heridos en un asalto ocurrido anoche, en el que los atracadores se llevaron un botín de 750 euros.

Según informó el gerente del establecimiento, Juan García, los hechos tuvieron lugar a las doce y veinte de la madrugada del 7 de enero cuando el establecimiento estaba cerrado parcialmente, aunque quedaban una decena de clientes todavía en su interior.

Los atracadores, dos individuos que llegaron en motocicleta y que entraron en el establecimiento con la cara cubierta por los cascos, aprovecharon que uno de los trabajadores había abierto la puerta trasera para tirar la basura para colarse en la trastienda.

En primer lugar se abalanzaron sobre uno de los repartidores al que inmovilizaron con un cuchillo de grandes dimensiones con el que le provocaron una herida en el cuello cuyas marcas mostró pocas horas después de lo ocurrido.

"Me tiró contra la pared y me dejó mareado y después me puso el cuchillo en el cuello", declaró el joven aún nervioso por lo ocurrido. "Después salté el mostrador y alerté a la gente", algunos de ellos niños que permanecían en la zona de juegos infantiles ajenos al suceso.

En la violenta entrada, uno de los atracadores agredió propinando un golpe a otro trabajador, Francisco Carbonero, que se vio involucrado en el atraco a pesar de que ya había acabado su jornada laboral, al regresar a por unas llaves que había olvidado. "No estaba de uniforme y no vino a por mí directamente, aunque me dijo que me pusiera donde me vieran", añadió.

Un tercer trabajador corrió al servicio de empleados del establecimiento donde se encerró, aunque uno de los atracadores derribó la puerta de un golpe y lo cogió del cuello levantándolo "como un muñeco".

Un cuarto trabajador, Antonio Rodríguez, recibió otro golpe justo antes de que los ladrones se hicieran con el botín, unos 750 euros correspondientes sólo a la recaudación de los repartidores a domicilio.

Efectivos de la Policía Nacional de Antequera se han hecho cargo de la investigación de este atraco en el que se sospecha que los ladrones son vecinos de Antequera sustentándose en el hecho de que uno de ellos dijo al otro que no tocara a uno de los trabajadores al que se refirió por su apodo.

Por el momento, la investigación continúa abierta y no se han practicado detenciones. No obstante, la Policía Nacional no descarta que se pueda producir detenciones a corto plazom dado que el establecimiento cuenta con cámaras de seguridad que grabaron el interior en el momento del atraco.