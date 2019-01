Vecinos de la zona de ocio nocturno de Antequera reclaman más seguridad

Vecinos de la zona de la calle Calzada de Antequera solicitan mayor seguridad y mayor presencia policial por las noches ya que se trata de una zona en la que se ubica gran parte del ocio nocturno de la ciudad.

Uno de los últimos incidentes se ha vivido recientemente cuando un vecino de la calle Barrero se ha encontrado con el cristal de una de las habitaciones de su vivienda destrozado. «Si hubiera estado alguien en esa habitación de madrugada, habría quedado herido por los cristales, sin duda. Estaban esparcidos por todo el cuarto. La inseguridad nocturna en la calle Calzada y adyacentes es muy seria», denuncia Joaquín Vergara, ante esta ola de vandalismo que le ha tocado vivir.

«En mi caso ya es la tercera vez que ocurre en apenas seis meses, pero la gente a estas horas pasa borracha y no les puedes decir nada porque encima te amenazan», añade Vergara, quien agrega que ya hay denuncias sobre estas situaciones ante la Policía Local. «En un caso se produjo hasta un juicio pero al no haber pruebas claras no pasó nada», comentó Joaquín Vergara.

Este vecino denuncia que el callejón Barrero se ha convertido en un espacio donde la gente acude a orinar y defecar en alguna ocasión.

«Los vecinos estamos indignados con esta situación. Hay una cámara al final de la calle pero no mira hacia esta parte, por lo que nos sentimos indefensos», denuncia este vecino, quien avisa de que ya están hablando entre los vecinos para ver qué tipo de acciones pueden llevar a cabo, «pues los fines de semana y fechas como Navidad son los peores momentos. Ayer estuvieron abiertos los pubs hasta las 6.05 de la madrugada. Está claro que no se debe permitir hasta tan tarde y además, vemos que no hay control sobre el cierre de los establecimientos», señaló Joaquín Vergara.

Y es que los vecinos quieren que el Ayuntamiento de Antequera tome cartas en el asunto y ponga en marcha una situación definitiva sobre esta cuestión que ya en su momento se llevó hasta el Defensor del Pueblo por el exceso de ruido.

En este sentido, el concejal de Seguridad, Ángel González, señaló que «se ha incrementado el control policial en estas fechas, que además ha sido coordinada junto con la Policía Nacional. Sin embargo, se hace difícil controlarlo todo». Para Ángel González se pueden plantear actuaciones como «restringir el acceso al callejón o colocar más cámaras en la zona».