El Museo del Sitio de los Dólmenes de Antequera estará listo para finales de 2020

El futuro Museo del Sitio de los Dólmenes de Antequera se inaugurará a finales de 2020. Así lo ha anunciado el día de hoy, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, quien ha visitado el conjunto dolménico de Antequera.

En la visita, ha estado acompañada por el alcalde de Antequera, Manuel Barón, la delegada del Gobierno Andaluz, Patricia Navarro, el director del conjunto de los Dólmenes de Antequera, Bartolomé Ruiz y la directora General de Patrimonio Histórico y Documental, Mar Sánchez, así como varios concejales municipales.

La consejera ha informado que "las obras se encuentran en buen proceso con una ejecución del 39,45 por ciento. Este año además, acometemos la mayor inversión prevista con un total de 2,3 millones de euros que ya se encuentran comprometidos en el presupuesto", indicó.

La actuación que se viene realizando en el futuro museo está encaminada a reducir el impacto visual del edificio inacabado del museo, siguiendo las recomendaciones del Consejo Internacional de los Monumentos y Sitios (ICOMOS).

Las obras, cofinanciadas por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y cuyo importe asciende a 4,5 millones de euros, consisten en la reducción del volumen edificado mediante la eliminación de toda la primera planta, la simplificación de la volumetría existente, la reducción del número de acabados exteriores y la adopción de un revestimiento neutro.

Se trata de una actuación, que supone una reducción del 35,90% del volumen del edificio del museo preexistente, manteniendo el programa del museo y la museografía inicialmente proyectada para el Museo del Sitio del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera.

En concreto, el museo pretende realizar un acercamiento a lo que estos monumentos significan, desde diferentes puntos de vista, con el fin de que el público pueda tener una idea mucho más clara sobre ellos antes de realizar la visita 'in situ' por los monumentos megalíticos.

Para el alcalde de Antequera esta visita de la consejera "es un honor que venga a este patrimonio mundial de la UNESCO, después de visitar la Alhambra. Ha mostrado interés por los problemas de los bienes de interés cultural y el PEPRI. Cuestiones que están en proceso de solucionarse".

En este sentido la consejera informó que se ha encontrado con cerca de 800 expedientes de obras menores de vecinos que quieren realizar pequeñas reformas de adaptación de baños y accesibilidad y que se encuentran enclaustrados, por lo que propone que van a poner en marcha acciones como modificación de la ley de Bienes Culturales o un anexo explicativo para que puedan salir adelante, sin que "interfiera al cien por cien la importancia del bien patrimonial que tenemos".

Por otra parte, la consejera anunció que volverá la siguiente semana a Antequera con el objetivo de ir tomando ciertas decisiones al respecto del diagnóstico que viene realizando. "Me gusta informarme, hablar con el personal y los compañeros y luego poner en valor y en orden para que nuestra riqueza esté donde tiene que estar. Vamos a sentarnos con el alcalde y tomaremos las mejores decisiones", concluyó.