Piden 20 años de cárcel a vecino de Cuevas Bajas que ayudaba a rescatar inmigrantes en el barco de una ONG alemana

El joven vecino de Cuevas Bajas Miguel Roldán Espinosa se enfrenta a un proceso judicial en Italia por participar a mediados de 2017 en el barco IUVENTA de la ONG alemana Jugend Rettet en una misión de rescate de migrantes en el Mediterráneo, la pena podría ser de hasta veinte años de cárcel.

Esta situación ha llevado a este joven bombero, que trabaja actualmente en Sevilla, a contar su historia y hacer un llamamiento público para pedir ayuda. "Me siento muy orgulloso de ese proyecto porque salvamos muchas vidas y lo he hecho porque es mi granito de arena a este mundo, y no he querido nunca protagonismo, pero en este caso cuento mi historia porque me está acusando con hasta 20 años de prisión y no me queda otra que hacer un llamamiento a la sociedad y las instituciones para pedir ayuda porque veo injusto lo que están haciendo conmigo y creo que al final los verdaderos damnificados son los que se quedan sin ayuda en el mar", asegura el joven en un vídeo que ya está en sus redes sociales.

Roldán Espinosa no era la primera vez que participa en una misión de este tipo, ya lo hizo en Lesbos, en 2016, con la ONG Proem-Aid, y el pasado año de nuevo una ONG le planteó una acción de rescate en el Mediterráneo. "Acepté irme en un pesquero reconvertido al rescate durante 22 días en alta mar enfrente de la costa Libia, allí tendríamos que interceptar todos los botes que salían dirección Europa, un trayecto imposible para las embarcaciones de baja calidad y masificadas en las que iban los ciudadanos, en barcos para 30 personas en los que iban hasta 200 y con un motor que no alcanzaba una velocidad de más de 8Km/h, condiciones que les llevaban a una muerte segura sino los interceptábamos", cuenta Miguel quien añade que "había veces que lo hacíamos en condiciones buenas y otros era demasiado tarde y ya había ahogados".

Por esa misión Roldán Espinosa, junto a otros cooperantes internacionales, tiene abierto un proceso legal en Italia en fase de investigación por, supuestamente, promover el tráfico de migrantes de Libia a Italia que podría llevarle a prisión. Su familia y amigos, la localidad y varios clubes de fútbol en los que ha estado el joven se han volcado con su historia y petición de ayuda.

Además están ya recogiendo firmas de apoyo en la plataforma change.org, donde han colgado un vídeo de apoyo que puedes ver aquí.