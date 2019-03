Un teatro para la integración social

La Federación Andaluza de Enfermos de Salud Mental apuesta por la inclusión a través de las actividades culturales. El encuentro contó con la participación de más de 300 personas y el grupo teatral Telón Rojo de Cádiz, que desde hace 9 años impulsa esta iniciativa.

La Federación Andaluza de Familiares de Enfermos de Salud Mental (FEAFES Andalucía) ha celebrado en la localidad de Mollina la jornada 'Juntos superamos barreras', con la que pretenden poner sobre la mesa la importancia de la inclusión de estas personas y los diferentes elementos para la mejora psicológica de las mismas.

Esta jornada busca «fomentar la recuperación de las personas con enfermedad mental, a través de la formación en procesos de ayuda mutua y mediante actividades culturales como el teatro, talleres escénicos, y otros de este estilo», informó el presidente de la federación, Manuel Movilla.

El desarrollo de actividades culturales como el teatro para la mejora de las condiciones psicológicas y sociales de los enfermos es algo que desde hace nueve años se viene realizando por la asociación gaditana y que en estas jornadas quiso mostrar el resto de colectivos con el fin de que se pueda seguir implementando.

«Más de 100 personas ya han pasado por nuestras actividades culturales, fundamentalmente el teatro. Resulta ser una terapia tan importante para los enfermos que incluso el personal sanitario nos está derivando casos», señaló Manuel Mariño, presidente de este colectivo en Cádiz. Actualmente el grupo de teatro lo componen 13 personas diagnosticadas con trastornos mentales. «Significa tanto para estas personas que algunas llevaban años sin salir de su casa y ahora se encuentra integrados en la actividad. En otros casos, hasta se han enamorado entre los componentes», comentó el director del grupo de teatro Telón Rojo, Pedro Raya.

Una de estas personas a las que el teatro le ha cambiado la vida es Manuel Gutiérrez González, quien con 49 años actualmente ejerce como monitor técnico en vidriería en la Fundación de Enfermos de Salud Mental de Cádiz.

Según cuenta Manuel, siempre supo que tenía alguna enfermedad mental, pero «ésta se agudizó cuando en el año 1999 a mi madre le detectaron una grave enfermedad en el tiroides. Ver a mi madre como se iba deteriorando hasta que hace un año y medio falleció hizo que me hundiera emocionalmente en todos los aspectos».

Tras esta situación, explica como tuvo que acudir a Salud Mental buscando un proceso de ayuda. «Mi casa y mi vida eran un desastre, sin trabajo, sin voluntad para nada. Necesitaba a alguien que me dijera un empujoncito. Yo tengo varios síndromes, los más importantes es el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, agravado por padecer agrofobia. Esto me ha afectado tanto que no puedo acudir a espacios grandes abiertos. He sido socio del Cádiz por 30 años y lo tuve que dejar. No puedo pisar la playa porque me da ansiedad», expuso Manuel.

Para este enfermo, ingresar en el grupo de teatro Telón Rojo ha supuesto todo un revulsivo. «En cuanto supe que había teatro, me inscribí casi al instante. Muchos años antes ya lo había hecho. Ahora puedo decir que el teatro me ha cambiado la vida. Para mí es una forma de expresarte libremente, desaparece el miedo al ridículo ya que creas un personaje sobre el que expulsas lo que llevas en tu interior. Me da un subidón de adrenalina cuando subo al escenario», relata Manuel.

Ahora, como dice este artista, «mi sueño es tener pareja y rehacer mi vida. Espero dentro de diez años retirarme haciendo una gran obra en el mejor sitio que haya», recalcó.

La segunda de las facetas que permite el teatro para este colectivo es justamente la inclusión laboral, ya que algunos están empezando a obtener recursos a través de la interpretación. «En algunos casos nos han contratado para cabalgatas, ya que contamos además, con batucada y otras actuaciones escénicas», explicó el presidente de FEAFES Andalucía.