Reclaman la intervención en un muro por "el riesgo de desprendimientos"

El portavoz de IU y candidato a la alcaldía por Adelante Antequera, Fran Matas, denunció ayer la situación que viven los vecinos de la calle Niña de Antequera por el «riesgo de derrumbe de parte de la muralla de esta zona».

Según Matas, han sido ya «numerosos los escritos que los vecinos de la zona han realizado al alcalde de Antequera y como no, éstos no han sido respondidos», indicó. El portavoz de la agrupación informó de que, «hace unos años, por un derrumbe se colocaron de manera provisional unas vallas, pero hasta ahora no se ha realizado ninguna actuación. La provisionalidad se ha convertido ya en una situación estable».

Este trozo de muro, perteneciente al entorno de las termas romanas de Santa María, presenta «evidente riesgo por las rajas que se pueden observar, debido a la falta de cuidado e intervención de los servicios operativos a esta zona», señaló el candidato de Adelante Antequera.