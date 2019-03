Moreno asegura que los quirófanos del Hospital del Guadalhorce estarán a pleno rendimiento en un mes

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que en cuatro o cinco semanas, el Área Quirúrgica del Hospital Valle del Guadalhorce, en Cártama, funcionará "al cien por cien", mejorando así la atención sanitaria y contribuyendo a la reducción de las listas de espera.



Moreno, que ha visitado las instalaciones junto a profesionales sanitarios de la provincia, a los que ha agradecido su esfuerzo y dedicación, ha incidido en que este hospital comarcal es "un gran proyecto" que, además, "auxiliará" al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, del que depende.



No obstante, ha lamentado que durante "mucho tiempo" este centro sanitario del Guadalhorce ha sido "un hospital fantasma, que ha funcionado al ralentí y que se puso en marcha con la necesaria ayuda de la Diputación" malagueña.



Por ello, ha incidido en la importancia de que esté en marcha "al cien por cien" con ese objetivo de reducir las listas de espera quirúrgica, "dentro de un margen técnico posible", así como la atención y recuperación de los pacientes intervenidos. "Vamos a hacer un esfuerzo que redundará en una mejora de la calidad y de atención a las listas de espera que tristemente tenemos en toda Andalucía", ha apostillado.



Ha reiterado el máximo responsable de la Junta que el "gran objetivo" del Ejecutivo es "dinamizar y optimizar la gestión de la sanidad pública" andaluza. "En los últimos años ha habido problemas que nos han llevado a que la sanidad, que nunca ha sido un problema sociológico, lo sea y resulta necesario hacer un especial esfuerzo. En estos 62 días de nuevo Gobierno la sanidad suena y queremos que suene todos los días porque es una de nuestras prioridades", ha subrayado.



A su juicio, es necesario un "esfuerzo de todos, de optimización de recursos, de reorganización del propio sistema y de planificación". Así, ha insistido en agradecer la labor de los profesionales sanitarios, supliendo con su "esfuerzo, consideración y sacrificio la falta de recursos humanos y materiales".



En su intervención se ha referido a algunas de las medidas ya acordadas para este colectivo, como la elevación de la edad de jubilación voluntaria de los médicos hasta los 70 años, las medidas contra agresiones a profesionales sanitarios o la lucha contra la temporalidad de los contratos, situándolos en un mínimo de seis meses en el caso del personal eventual no estructural.



El presidente andaluz ha indicado que tienen que tener "mucha audacia" para "hacer las cosas con algo más de dinero pero no con mucho más". "Hay disfunciones que corregir y estamos dispuestos a ello", ha dicho antes de reunirse con profesionales sanitarios de la provincia para conocer los objetivos y problemas y ver cómo mejorar el servicio público sanitario.



Moreno ha estado acompañado por el gerente del Servicio Andaluz de Salud, Miguel Moreno; la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García; la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, y el delegado de Salud y Familias, Carlos Bautista; además de los responsables de los hospitales públicos malagueños y del alcalde de Cártama, Jorge Gallardo.





Balance del Hospital del Guadalhorce

El primer municipio no capital de provincia que visito es #AlhaurínelGrande. Mi pueblo. Cumplo así un compromiso con su gente. Gran parte de lo que soy como persona se lo debo a ellos. pic.twitter.com/KjYSKCABWh — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 25 de marzo de 2019

Elofrece atención sanitaria a unaprocedentes de 13 municipios de la comarca, en concreto, de las localidades deEl pasado mes de diciembre inició de forma normalizada y progresiva la atención a los pacientes en el, con la puesta en funcionamiento de dos quirófanos, así como diez sillones y 13 camas del área de hospitalización quirúrgica. Desde diciembre,El área quirúrgica y de reanimación postanestésica se encuentra dotada con equipos de alta tecnología y una distribución funcional que garantiza las medidas de accesibilidad, seguridad y comodidad para los pacientes y sus acompañantes., de las que más de 47.000 están relacionadas con la atención urgente. Así, registró más de 4.150 ingresos en el área de observación y realizó más de 1.165 traslados al Hospital Virgen de la Victoria, su centro de referencia.En cuanto afuncionales, el pasado año se llevaron a cabo más de 3.620, entre ecocardiografías, estudios Holter, pruebas de esfuerzo y pruebas funcionales respiratorias, así como endoscopias digestivas, según los datos aportados por la Junta de Andalucía.Respecto al área depor imagen, el Hospital Valle del Guadalhorce realizó en 2018 un total de 42.956 radiografías, 2.323 mamografías, 5.650 ecografías, 890 resonancias y 9.258 TAC.En, el centro malagueño llevó a cabo 20.631 atenciones de esta índole. Destacó especialmente el rendimiento registrado por parte de cirugía general, cardiología, aparato digestivo, neumología, dermatología, endocrinología y nutrición, y de ginecología y obstetricia, especialidades que duplicaron su rendimiento respecto a 2017.La asistencia alse incluye en la visita institucional realizada este lunes a la comarca, concretamente al municipio malagueño de, del que procede, acompañado por su alcaldesa,. Posteriormente, ha acudido a la localidad de Coín con el alcalde, Francisco Santos.de provincia. "Aquí están mis raíces y me siento como en casa; me unen muchas cosas con este municipio", ha dicho.En este punto, se ha comprometido a ampliar las plazas concertadas del, la conexión decon la carretera del Arco, que está incompleta y que se prevé poner en marcha muy pronto; y el refuerzo de los servicios del centro de salud, sobre todo las urgencias; además de la construcción de la EDAR Norte de Málaga, que beneficiará a varios municipios malagueños.