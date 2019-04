Una mujer salva la vida de un bebé aplicando una técnica de primeros auxilios en plena calle en Antequera

Una mujer, Elena Becerra, se ha convertido hoy en el ángel de la guarda de un bebé de Antequera al que le ha salvado la vida tras la aplicación de una técnica de primeros auxilios.

Los hechos, han tenido lugar, esta mañana sobre las nueve de la mañana cuando una mujer que llevaba a sus dos hijos al colegio en el coche, uno de ellos un bebé de seis meses, se ha percatado que éste se había quedado sin respiración. "La madre con gran valentía y con el atasco que hay en esta zona de calle Encarnación por la entrada a los colegios, ha parado el vehículo y ha sacado al niño para atenderlo", explica Elena Becerra.

En esos momentos, la madre del pequeño, que es enfermera le estaba aplicando una técnica de primeros auxilios, sin embargo, no estaba surtiendo efecto. "Le he arrebatado al bebé y le he aplicado la técnica de Heimlich. Tras varios intentos ha salido el plástico que tenía atragantado en su garganta el bebé", explica Elena Becerra, quien en ese momento pudo tanto ella como la madre del pequeño respirar tranquilas.

Y es que, Elena Becerra, es enfermera en el Hospital de Antequera, aunque desde hace un par de años se encuentra en excedencia por el cuidado de sus propios hijos, que casualmente también se encuentran escolarizados en el mismo centro que el hermano del pequeño atendido: Los Carmelitas.

Con esta acción, Elena se ha convertido hoy en el ángel salvador del pequeño bebé. "Para mi es una rutina aplicar este tipo de técnicas, ya que en la ambulancia me toca realizarla muchas veces. También lo es para la madre del bebé ya que es enfermera, pero sin embargo, en momentos como en los que se encontraba antes eres madre que sanitaria", reconocía ésta mujer, que ha actuado rápidamente.

Elena ha explicado que "lamentablemente no es la primera vez que me toca actuar fuera de mi ámbito laboral. Lo he hecho en varias ocasiones con situaciones que se han dado en mi familia. Al final el sanitario lo es las 24 horas".

Esta circunstancia le ha pensar a esta sanitaria de profesión que sería importante "que todos los padres conozcan este tipo de técnicas de primeros auxilios ya que se podrían evitar muchas situaciones", expresó.

Pero hoy para Elena ya no será un día normal porque ha salvado la vida de un bebé que sin su intervención probablemente hubiera perdido la vida.