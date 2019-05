Villanueva de Tapia: Un pueblo de videojuego

El joven malagueño ya ha diseñado anteriormente varios juegos en 2D que se pueden adquirir gratuitamente. Se espera que Survival Horror se comercialice en Europa y América a través de la plataforma digital de Sony para la consola Play Station 4 para finales de este mes de mayo.

El joven malagueño José Antonio Muriel Rey está próximo a ver realidad el sueño al que ha dedicado cinco años de su vida: la comercialización del video juego Injection pi 23 – No name, no number para una de las consolas más afamadas del panorama mundial como es la Play Station 4.

Y es que Sony ha adquirido en exclusividad, durante un año, la venta de este videojuego de Survival Horror en el cual José Antonio ha recreado las calles de su localidad natal, Villanueva de Tapia. Posteriormente, durante tres meses estará disponible en formato PC. Y tras ello, ya se podrá establecer nuevos convenios comerciales para otras consolas.

«Pensé en mi pueblo, porque además de que lo conozco a la perfección, tiene un espacio aproximado de 20 kilómetros cuadrados que lo hacen ideal para este tipo de juegos. No es ni muy grande ni muy pequeño», explica el diseñador del videojuego.

Todavía no existe una fecha oficial para su salida al mercado. Sin embargo, José Antonio Muriel se muestra esperanzado en que «sea a finales de mayo según la última información que tenemos». De momento, lo que sabe el diseñador es que Sony tiene previsto su comercialización a través de la plataforma digital para Europa y América.

Este es un juego que José Antonio recomienda para los amantes de los videojuegos tradicionales, «ya que cuenta con un nivel alto de dificultad, incluso lo he tenido que rebajar. Con esto he querido contentar a los puristas», explicó este amante de los videojuegos.

Y es que este vecino de Villanueva de Tapia, residente actualmente en Málaga, ha puesto todo su esfuerzo en el proyecto. «Son cinco años levantándome temprano cada día para seguir con el diseño del juego y acostándome tarde pensando en él», confiesa José Antonio Muriel, para quien los videojuego son su forma de vida :«Es lo que me gusta hacer, diseñar videojuegos», afirma.

Y es que, sin saber todavía la reacción del público al juego, ya se encuentra inmerso en el diseño de la segunda parte, que espera concluir para finales de este año, y posteriormente, sacar una tercera «para así completar la trilogía», señala.

El videojuego está diseñado con el objetivo de resolución de puzzles, a través de la búsqueda de pistas y estrategias para evitar a los enemigos. De esta manera el juego se basa en gran parte en la jugabilidad que ofrece el mismo para los amantes de este tipo de productos de survival horror.

José Antonio Muriel, como gran amante de los videojuegos, dedica todo su tiempo a su estudio de diseño Abramelin Games, en el que ya ha creado varios videojuegos como Makifly (2010), The Last Rave (2011), Zapacman (2011), The Drummaker (2011), Demential Snow Bros (2011), No Faith (2012), Super Sancho Man (2013), John KO (2014), The Song Maker /prototipo open source/ (2014), Makifly 2, Smoke of the ancients (2014) y Road Runners Racing VR 'triple R' /DEMO/ (2017).

Muchos de estos juegos se pueden descargar de manera gratuita a través de las plataformas Gamejor o itch.io.

Todos estos juegos fueron diseñados a través de la tecnología 2D, sin embargo, gracias a su última adquisición tecnológica ha podido comenzar a diseñar juegos en versión 3D, siendo el primero de ellos el que está a punto de lanzar Sony al mercado.

José Antonio, como muchos otros diseñadores de videojuegos españoles, lucha cada día por abrirse paso en este mundo tan complejo y competitivo. Por eso solo espera que algún día «se reconozca el gran talento de los diseñadores de España. En un tiempo los juegos creados aquí competirán de igual a igual con los mejores», afirma rotundo.