Los bajos precios y la negociación de la PAC preocupan a Asaja Málaga

Los agricultores y ganaderos malagueños celebraron ayer en Antequera su asamblea general, en la que mostraron su preocupación por los bajos precios en origen que apenas cubren los costes de producción. Es una de las cuestiones que además trasladaron a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, que visitó las jornadas en las que participaron más de un millar de socios. En este sentido, Crespo apuesta por controlar los contingentes y los fitosanitarios para acabar con la competencia de terceros países. «Una competencia que quizás no es tan leal y por eso esta consejera que les habla pronto irá a un puerto para escenificar que lo que queremos es el control de estos dos temas para proteger a nuestro sector», dijo la responsable autonómica, que incidió además en buscar directivas europeas y leyes estatales donde «se le dé una vuelta a la cadena alimentaria y fundamentalmente trabajar con la interprofesional y las organizaciones de productores para que den pasos no solo en la promoción sino también en la autoregulación».

Por otro lado, anunció la creación de un grupo de trabajo, del que forma parte Asaja, y que busca la unión empresarial. «Es importante para ser más grandes, más competitivos y poder crecer y para eso vamos a crear un plan de trabajo común para que los precios que reciban los agricultores y ganaderos sean justos», destacó la consejera.

Durante la reunión, se celebraron además una jornadas técnicas. «La PAC es un tema que nos preocupa muchísimo y sé que están luchando por crear planes estratégicos que sean a nivel nacional y tengamos una PAC fuerte para los años venideros», destacó el presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido.

La asamblea general se convierte además en un espacio de exposición de productos.

En este sentido, habló también el jefe de la unidad adjunta de la Dirección G de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, Ricard Ramon Sumoy, que analizó el futuro de la Política Agraria Comunitaria (PAC) más allá del 2020 en su ponencia. «La futura PAC pretende ser más simple y apoyar al sector agrícola europeo de un modo más eficaz. En este sentido, se propone dar más flexibilidad a los estados en el diseño de los distintos pagos, pero al mismo tiempo se pretende avanzar en una política basada en menos controles y más en resultados», dijo Ramon, quien apuntó que esta nueva política comunitaria además mejora los requisitos ambientales para hacerlos más simples y eficaces y acercar a los agricultores a las nuevas tecnologías. Ramon aseguró que, a pesar de las incertidumbres en el calendario, «la Comisión Europea está convencida de que el nuevo Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros van a finalizar los trabajos para que la nueva PAC pueda entrar».

Crespo visitó los expositores.

Retraso en las ayudas



Otra de las cuestiones que reclaman los agricultores y ganaderos malagueños es la regularización y actualización en la tramitación de las ayudas que, según Bellido, no llegaban en su momento «porque no se tramitaban adecuadamente». En este sentido, Crespo señaló que se están recuperando estas subvenciones y se están agilizando las trabas burocráticas. «Porque así nos lo pedía el sector y en esa interlocución constante que debe existir estamos gestionando ayudas bloqueadas desde 2015 y 2016, y por supuesto, reprogramar; para eso la mesa de trabajo aprobó que los 800 millones de euros del plan de desarrollo rural se pudieran poner de otra forma para mejorar la competitividad del sector y ser capaces de gastar ese dinero porque en el anterior plan se devolvieron a Europa más de 116 millones de euros y no estamos dispuestos a que esto vuelva a ocurrir», especificó la consejera. Además, dijo que en este sentido ya se han desbloqueado en Málaga más de 7,6 millones de euros destinados a jóvenes y modernización del sector; en agroindustria se han abonado 67,8 millones de euros a nivel andaluz de los que 18,6 corresponden a la provincia de Málaga, así como, explicó Crespo, más de 4,9 millones de euros de inversión para la mejora de caminos rurales en toda la provincia, que redundarán en más de una veintena de municipios.

Otra de las ponencias que se desarrolló ayer dedicada a los profesionales del campo estuvo relacionada con la agricultura sostenible y la modernización del sector. «Para ello se tienen que aumentar las ayudas en este sentido y mejorar su tramitación para hacer a los agricultores y ganaderos más competentes», destacó el presidente de Asaja.

De este modo, en los dos primeros meses de este año la exportación de productos agroalimentarios andaluces ha subido un nueve por ciento y en la serie histórica es la segunda mayor desde el año 2017. «Tenemos que pelear por una PAC contundente al ser una de las regiones que más recibimos de esos fondos y pertenecer a un grupo de trabajo estatal para que todo vaya bien y sigamos creciendo», insistió la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.